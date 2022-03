Villamiroglio, un consiglio comunale ricco di decisioni

Sabato a mezzogiorno si è tenuto un consiglio comunale ricco di provvedimenti. E’ stata prorogata la convenzione per lo svolgimento coordinato del servizio di segretaria con la Provincia di Alessandria ed altri Comuni ed è stata deliberata la convenzione con il Comune di Moncestino per l’utilizzo congiunto di un dipendente a tempo parziale. Il consiglio ha poi votato l’addizionale comunale Irpef per il 2022, confermata nella misura dell’anno scorso, come pure la determinazione delle aliquote Imu ed il piano delle alienazioni. Inoltre sono stati votati la nota di aggiornamento al Dups-Documento unico di programmazione semplificaato ed il bilancio di previsione 2022/2024.

Il sindaco Paolo Monchietto ha infine fatto comunicazione di quattro contributi concessi, a vario titolo dallo Stato: 84.168,33 euro verranno utilizzato per sistemare il centro storico, 50mila per interventi ad edifici comunali, nello specifico la sede Avis di Vallegioliti per cui è prevista parte del cappotto termico, 15 mila per l’arredo urbano e 17070 per finanziare progetti per accesso a fondi che verranno valutati dall’amministrazione. Tutti i provvedimenti sono stati presi all’unanimità.