Villafranca d’Asti: con l’attore Mario Li Santi i villafranchesi si mettono in scena

“L’imperfetto magico”: nato per i ragazzi, il laboratorio teatrale di Mario Li Santi diventa a Villafranca un corso per adulti.

L’attore di Agar Teatro (Asti), fondatore dell’associazione culturale Officina LS, tiene laboratori per giovani dal 2007, mondo che conosce bene essendo insegnante alla scuola primaria, e da una decina di anni per gli adulti.

Da qualche settimana ogni martedì sera è presente in Sala Bordone, messa a disposizione dal Comune, con una quindicina di partecipanti. Il loro profilo: per gran parte donne, con un’età che spazia dai 18 ai 70 anni; ai villafranchesi (tra i volti noti ci sono il vicesindaco Anna Rabino e l’assessore alla Cultura Delfina Noto) si sono uniti ultimamente allievi provenienti da fuori provincia. Nonostante il gruppo si sia già strutturato, il laboratorio continua a essere aperto a chi intende iscriversi (info: 328.1274597).

“I partecipanti – spiega Mario Li Santi, apprezzato attore – sono persone che vogliono mettersi in gioco attraverso le risorse del teatro. Nel laboratorio agiamo sull’espressività, l’improvvisazione, la creatività, la voce, l’incontro con le emozioni e con le diverse persone che abitano in noi e che noi ci divertiamo a mettere in scena”.

Le lezioni andranno avanti fino a fine giugno. Poi, come vuole la tradizione, rappresentazione conclusiva con pubblico in sala.

Nella foto: una parte dei partecipanti con Mario Li Santi