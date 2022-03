Uniti si Può: “Casermone vergognoso degrado, un bubbone nel centro della città”

Riceviamo e pubblichiamo

Un bubbone nel centro della città. Basta camminare o transitare nei paraggi, con ogni mezzo, alzare gli occhi al cielo per assistere ad uno spettacolo di degrado che non si riscontra in nessun altra città del Piemonte. Il tetto di quell’ala del Casermone non si vede quasi più, si stagliano all’orizzonte travi pericolanti che, probabilmente, crollano quotidianamente. Una situazione spettrale che perdura da anni senza che l’Amministrazione comunale decida e definisca un suo provvedimento, un progetto, un’idea, che comunichi ai cittadini quando e come sarà risolto il problema. Il silenzio imbarazzante che caratterizza ogni istituzione astigiana: Comune, Provincia, Regione, Cassa di Risparmio, Fondazione.

Eppure il Casermone è prospiciente al Tribunale di Asti e Alba, cittadina con la quale pensiamo di poter gareggiare per la supremazia in tanti ambiti, è limitrofo al Liceo Monti. Centinaia di persone: utenti del Tribunale, Avvocati, Impiegati, Magistrati, forze dell’Ordine insegnanti, genitori, e tanti cittadini che quotidianamente posteggiano in tutti i parcheggi della zona assistono e valutano tale degrado.

Il Tribunale è luogo frequentato da tanti cittadini provenienti da fuori Asti, alzano gli occhi al cielo e vedono uno spettacolo orribile, si regalano l’immagine di una città che non è quella vera anche se tante sono le cose da fare e realizzare per renderla bella come meriterebbe di essere.

Eppure in questi anni sul Casermone abbiamo sentito dall’Amministrazione, che pretende di essere riconfermata dagli astigiani, tante vuote parole, tante ipotesi, annunci di progetti tramontati nel volgere di pochi mesi.

Il Sindaco Rasero dica a che punto è l’Amministrazione relativamente al recupero oppure, vista la situazione, abbattimento del Casermone. O, probabilmente, si aspetta che venga giù da solo che crolli su se stesso decidendo lui, il Casermone, di rendere un lodevole servizio agli astigiani visto che gli Amministratori della città non sono in grado di svolgere il loro mestiere!

Gruppo UNITI SI PUO’

Michele Anselmo – Mauro Bosia