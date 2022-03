Una settimana di eventi per la LILT di Asti

L’ 8 marzo è un appuntamento importante per la LILT di Asti e quest’anno la celebrazione della Festa della Donna avviene con ben tre eventi. Il messaggio che vuole trasmettere la LILT di Asti in occasione dell’8 marzo è ancora una volta quello della prevenzione attraverso l’acquisizione di buone abitudini di vita ed il raggiungimento di un buon equilibrio psicofisico.

Si incomincia oggi, domenica 6 marzo, dalle 10 alle 12.30, con “Arteterapia: regala un pensiero alle donne della tua vita”, bancarella espositiva del gruppo di Arteterapia della LILT di Asti sotto i Portici Anfossi di P.zza Alfieri, verso Via Garibaldi

Il 2° appuntamento è in programma martedì 8 marzo, sempre dalle 10 alle 12.30, con il “Percorso Salute e Benessere”: passeggiata guidata e riflessioni sulle figure femminili significative di tutti i tempi presso Istituto d’Istruzione Superiore “G. Penna” di Asti. Durante il percorso, che si snoda sul terreno circostante la scuola, si sosterà presso 10 tappe munite di cartelli informativi; qui alcuni studenti mostreranno la corretta esecuzione degli esercizi di attività motoria. Presso i locali dell’Azienda agricola “la Favorita”, annessa all’Istituto, verranno esposti alcuni lavori creativi, realizzati dagli alunni della scuola, sulle figure significative di tutti i tempi. Al termine della passeggiata verrà offerto un aperitivo preparato dagli alunni dell’Istituto ad indirizzo enogastronomico ed i partecipanti verranno omaggiati di un simbolico ricordo relativo alle gesta di grandi donne della storia.

Ingresso percorso: Località Viatosto n°.54, nei pressi della rotonda attigua al parcheggio esterno dell’Ospedale Cardinal Massaia. Lunghezza percorso: circa 1 km.

Il 3° appuntamento è in programma sabato 12 marzo alle 15.00, con il “Risveglio muscolare per tutte le età” presso lo Stadio Comunale “Censin Bosia” con lezione di attività motoria in presenza con la Prof.ssa Lavinia Saracco, Delegato Provinciale CONI, e con Marcello Chiabrero.

“Il messaggio che vogliono trasmettere LILT e CONI in sinergia – spiegano i promotori – è ancora una volta quello della PREVENZIONE attraverso l’acquisizione di buone abitudini di vita, quali il regolare svolgimento dell’attività motoria, oggi ancor di più dopo tanti mesi di inattività a causa della pandemia. Ecco dunque la RIPARTENZA con un efficace RISVEGLIO MUSCOLARE, finalmente all’aperto. Mantenere il fisico allenato è la migliore medicina per ristabilire il buon umore e l’equilibrio psicofisico e può contribuire a rendere il sistema immunitario più efficiente nel contrastare tutti i tipi di patologie, comprese quelle oncologiche.”

Le Iscrizioni potranno essere effettuate sabato 12/03 presso lo Stadio Comunale dalle ore 13.00 e, anticipatamente, presso la LILT di Asti, Via Bonzanigo 32, dal 7/03 all’11/03 nel seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00-12.30; martedì e giovedì ore 15.00-19.00.

Contributo solidale di iscrizione all’evento:

-7€ (5€ ragazzi fino a 18 anni): iscrizione + toppa “Asti in Rosa” + mascherina rosa*

– 15€: iscrizione + toppa “Asti in Rosa” + mascherina rosa* + “t-shirt “Asti in Rosa 2020”

*Le mascherine rosa sono gentilmente offerte da FEDERFARMA-ASTI

Il ricavato dell’evento servirà a sostenere le iniziative di prevenzione della LILT di Asti.

Per svolgere l’attività motoria si consiglia di munirsi di tappetino e asciugamano e di indossare abbigliamento sportivo comodo e scarpe da ginnastica.

In caso di condizioni meteorologiche avverse gli eventi dell’8/03 e del 12/03 verranno rinviati a data da destinarsi.

PER INFORMAZIONI: LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI ASTI ODV

SEDE: ASTI, VIA BONZANIGO 32

TELEFONO: 0141/595196 – EMAIL: info@legatumoriasti.it

ORARIO: LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ 9.00-12.30 / MARTEDÌ – GIOVEDÌ 15.00-19.00