Una Pasqua deliziosa con le specialità de “La Dolce Langa”

Come celebrare la Pasqua se non con i gusti tipici del nostro territorio? E chi meglio di Fabrizio Giamello, titolare de “La Dolce Langa” di Vesime, sa soddisfare l’esigenza di festeggiare in famiglia con prodotti di eccellenza e materie prime a km zero?

Prima di tutto c’è lui, il mitico ed inimitabile “Bacio di Langa®” che, anche quest’anno, in questo periodo prende le sembianze di una torta a forma di colomba senza perdere tutto quel sapore inebriante che lo rende unico.

E poi c’è la tradizione della torta di castagne, che ogni anno si rinnova sulle tavole delle famiglie della Langa Astigiana, e che “La Dolce Langa” propone tra le specialità tipiche del periodo pasquale.

E per restare in tema tradizione, ecco anche la colomba classica artigianale o i vari sapori di pandolce, delizioso lievitato arricchito con diversi gusti che richiamano i sapori tipici delle alte colline in cui nascono queste delizie: alle nocciole, al Loazzolo, alle pesche e Amaretto, al cioccolato, oppure alle fragole semicandite e Brachetto.

E questi gusti speciali si avvicinano a voi: potete infatti acquistarli nel negozio online de “La Dolce Langa” cliccando su -> efru.it/negozio/la-dolce-langa/

Per informazioni e ordinazioni: Tel. +39 0144 89128 – Cell: 349.4950097.

