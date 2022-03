Una mostra virtuale per il progetto di Mail Art “Bellezza”

Nelle ultime settimane sono stati davvero anti gli artisti che hanno già aderito al progetto internazionale di Mail Art sul tema “Bellezza” indetto dall’Associazione Echorama nell’ambito dei progetti “Voci di Notte” 2022.

Artisti dall’Italia e soprattutto da diverse parti del Mondo stanno inviando le loro opere in formato cartolina ispirate al tema scelto per omaggiare e celebrare il 50° anniversario della ratifica della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con l’intento di ricordare l’importanza del patrimonio culturale e ambientale come legame tra passato e futuro, e di valorizzarne la bellezza e l’importanza per l’umanità, valori ancora più importanti e messi in pericolo in questo momento storico.

Tutte le cartoline pervenute vengono pubblicate in profilo Instagram e in un blog dedicato, ma, nell’attesa della mostra prevista per l’autunno a Casale Monferrato, l’Associazione ha deciso di condividere queste opere anche attraverso una mostra virtuale, tramite video-esposizioni che nel corso dei prossimi mesi saranno pubblicate nel proprio canale YouTube “A.P.S. Echorama”.

Il primo video è già online e, come ogni video, trasporta nella visita della sala di una galleria d’arte virtuale dove si possono ammirare 30 delle opere ricevute.

Per accompagnare la visita l’Associazione ha scelto una musica di sottofondo molto speciale e anch’essa legata al tema del progetto, la “Sonata da caccia con un cornu (Anonymous, 1680)” eseguita dall’Orchestra barocca dell’Accademia di Sant’Uberto nel concerto “Musica a corte. Natura e artificio”, ospitato nella sala Diana della Reggia di Venaria il 28 marzo 2021.

Il brano è stato scelto a rappresentare l’Arte musicale dei suonatori di corno da caccia, un’arte che è riconosciuta Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO dal dicembre 2020, e che in Italia è mantenuta viva in particolare dall’Equipaggio della Regia Venaria dell’Accademia di Sant’Uberto di Stupinigi (TO). L’Accademia di Sant’Uberto nasce nel 1996 come Associazione Percorsi, e svolge la propria attività culturale di studio e ricerca nell’ambito del loisir di corte presso la corte sabauda di Ancien Régime. La musica barocca rappresenta la su principale attività.

In particolare, la “Sonata” di autore anonimo, è considerata la più antica composizione musicale per corno sopravvissuta sino ai nostri giorni, grazie ad un manoscritto copiato dal trombettista e compositore moravo Pavel Josef Vejvanovský (1633 c.- 1693) dall’Archivio musicale del palazzo arcivescovile di Kroměříž (Repubblica Ceca), che gli studiosi ascrivono al 1680 c.

Previa richiesta, l’Accademia di Sant’Uberto ha quindi gentilmente concesso l’utilizzo dell’audio dell’esecuzione del brano per i video della mostra virtuale del progetto di Mail Art “Bellezza”, in quanto “iniziativa che riteniamo in sintonia con i principi UNESCO e la valorizzazione del patrimonio culturale, immateriale e materiale, che spesso concorrono a rendere la BELLEZZA”.

La “Sonata” è stata il primo brano che l’Associazione ha incontrato facendo ricerche online sui patrimoni culturali immateriali musicali sostenuti dall’Unesco, ed è sembrato subito perfetto per i video del progetto, sia a livello musicale, sia come espressione di un patrimonio di alto valore culturale e artistico, che per l’Associazione è un piacere poter contribuire a diffondere, anche solo col proprio piccolo contributo.

L’Associazione Echorama ringrazia sentitamente per la gentile concessione l’Accademia di Sant’Uberto, ed in particolare un sentito ringraziamento va al Presidente Pietro Passerin d’Entrèves e al Vicepresidente Vicario Giorgio Marinello.

Al progetto di Mail Art “Bellezza” è possibile partecipare fino al 17 giugno 2022, ed è rivolto a tutti gli artisti, senza limiti di età, livello o abilità, di ogni Paese del mondo. Sono ammesse tutte le tecniche artistiche, pittoriche e grafiche, comprese incisioni e foto elaborazioni.

Sono aperti anche i bandi dell’8° concorso letterario di poesia e narrativa per opere inedite (racconti brevi di massimo 7.500 battute e poesie di massimo 30 versi, in lingua italiana o dialetto piemontese) e del 2° Video Contest “Voci di Notte” (video inediti e originali di massimo 120 secondi, inclusi eventuali titoli di testa e di coda, partecipazione in forma singola o associata) anch’essi dedicati allo stesso tema “Bellezza”.

Anche per questi concorsi il termine di bandi è il 17 giugno 2022.

Tutti i progetti sono promossi con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, del Comune della Città di Casale Monferrato e dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato.

Tutte le informazioni, i Regolamenti completi, le Schede di iscrizione e le Liberatorie sono reperibili nel sito www.vocidinotte.it