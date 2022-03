“Un ponte di corpi”: presidio per la pace ad Asti

Riceviamo e pubblichiamo l’invito di Rete Welcoming Asti.

La guerra in Ucraina sta costringendo migliaia di persone disperate a fuggire. Di fronte a questo dramma facciamo nostre le dichiarazioni del Tavolo Asilo e Immigrazione che esprime sgomento e preoccupazione per quel che sta succedendo in queste ore in Ucraina, in particolare per la sorte delle popolazioni civili coinvolte. Siamo convinti che l’unica strada da perseguire sia quella della diplomazia. Facciamo appello al nostro governo e all’Unione europea affinché le persone costrette a fuggire trovino le frontiere europee aperte e accessibili. Il dramma dei profughi ucraini si aggiunge a quello che migliaia di persone vivono da anni sulle frontiere europee, che non possiamo dimenticare.

In questo drammatico momento crediamo che sia importante continuare a far sentire la voce della pace, del dialogo, dell’accoglienza per testimoniare il nostro “No alla guerra. Si alla pace”, e per iniziare ad organizzare una risposta pacifica e nonviolenta alla guerra in Ucraina e iniziative di solidarietà attiva.

Invitiamo tutte e tutti a partecipare al presidio “Un ponte di corpi. #StopWar. Pace, Dialogo, Accoglienza”, che si svolgerà sabato 5 marzo alle ore 15 in Piazza San Secondo ad Asti, portando in piazza bandiere e/o simboli di pace. Riproponiamo, inoltre, l’invito ad esporre alle finestre delle abitazioni e delle sedi di enti, istituzioni, associazioni, le bandiere della Pace, pubblicandone la foto sui social (taggando @WelcomingAsti) con #PaceinUcraina.

Rete Welcoming Asti, email:welcomingasti@gmail.com- Fb e Instagram: @WelcomingAsti