Un pensiero speciale per la festa del papà con “La Dolce Langa”

Il 19 marzo si celebra la festa del papà e quale migliore occasione per regalare un po’ di dolcezza?

Per andare sul sicuro, ci sono le specialità de La Dolce Langa, in Piazza Vittorio Emanuele II a Vesime, la cui arte dolciaria è conosciuta in tutta Italia e pure fuori confine!

Dal must, il Bacio di Langa®, classico, al caffè o al cacao, oppure in versione torta al Bacio di Langa®, alla torta di nocciole, i “brutti e buoni”, e tante altre prelibatezze, le idee per un regalo dal sapore unico non mancano.

Si possono ordinare anche online cliccando qui -> https://efru.it/negozio/la-dolce-langa/

Non solo festa del papà; guardando poco più in là, il 17 aprile sarà Pasqua e anche quest’anno tornano le colombe e i pandolci ricchi di sapori del territorio, nati dall’estro e dalla fantasia di Fabrizio Giamello, titolare con la moglie Barbara, della storica pasticceria di Vesime.

Per informazioni:

Tel. +39 0144 89128

info@ladolcelanga.com

www.ladolcelanga.com