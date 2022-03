Un Allievo del Liceo Vercelli di Asti primo alle Olimpiadi di Fisica per il Piemonte

Al termine di una selezione che ha coinvolto le scuole della zona del Piemonte Meridionale, Piervittorio Conti, allievo del professor Bosco in 5SS ha ottenuto il primo posto nella Gara di Secondo Livello delle Olimpiadi di Fisica. Piervittorio e gli altri partecipanti hanno affrontato 10 quesiti e 3 impegnativi problemi che rimandano a diversi argomenti trattati nel triennio di studi.

Con questa affermazione, l’allievo astigiano rappresenterà il Piemonte alla gara Nazionale che si svolgerà a Senigallia, dal 20 al 23 aprile.

“Queste gare – ha affermato la professoressa Oriana Banchini, responsabile delle Olimpiadi di Fisica dell’istituto – oltre a valorizzare gli alunni più meritevoli, sono molto utili per consolidare e ampliare le conoscenze dei ragazzi e sviluppare così l’interesse per la Fisica. Inoltre, competizioni simili permettono di effettuare una scelta consapevole dei futuri studi universitari, preparando i ragazzi ad affrontare al meglio i test di ingresso per le differenti facoltà”.