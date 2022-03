Ultime quattro proiezioni di “Il ritratto del duca” al Cinema Lumière

Al Cinema Lumière ultime quattro proiezioni di “Il ritratto del duca“ commedia per la regia di Roger Michell, con Jim Broadbent e Helen Mirren. Si può rubare un ritratto di un duca per far beneficenza?. Da venerdì 11 marzo il Cinema proporrà la visione di “C’era una volta il crimine” di Massimiliano Bruno con Marco Giannini, Carolina Crescentini, Gian Marco Tognazzi e tanti altri.

Di seguito, dunque, gli orari e i giorni di programmazione:

Martedì 8 marzo e mercoledì 9 marzo – ore 21:15 – Il ritratto del duca

Giovedì 10 marzo – nessuna proiezione

Venerdì 11 marzo – ore 21:15 – C’era una volta il crimine

Sabato 12 marzo – ore 17:00 – Il ritratto del duca

Sabato 12 marzo – ore 19:15 e 21:30 – C’era una volta il crimine

Domenica 13 marzo – ore 16:30, 18:45 e 21:00 – C’era una volta il crimine

Lunedì 14 marzo – ore 21:15 – Il ritratto del duca

Martedì 15 marzo e mercoledì 16 marzo – ore 21:15 – C’era una volta il crimine

Giovedì 17 marzo – nessuna proiezione

Venerdì 18 marzo – ore 21:15 – Corro da te film di Riccardo Milano con Pierfrancesco Favino e Riccardo Milani.

Il cinema ricorda che sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, il Super Green Pass e la mascherina Ffp2. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.

