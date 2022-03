Udc e “Cambiamo!” a sostegno di Rasero alle prossime elezioni con la lista “Asti al Centro”

Ugo Bosia, coordinatore cittadino dell’“Udc” (Unione di Centro), e Luca Quaglia, coordinatore provinciale di “Cambiamo!”, hanno sottoscritto, ieri mattina, un accordo per presentare, alle prossime elezioni comunali di Asti, una lista a sostegno della riconferma del sindaco Maurizio Rasero.

«La chiameremo “Asti al Centro” – ha detto Bosia – la lista che riunirà i moderati, per non disperdere quel patrimonio costituito dagli ideali fondanti la nostra democrazia, in cui la persona umana, i suoi bisogni e la sua dignità sono posti al centro del proprio agire politico».

«Siamo insieme – ha aggiunto Quaglia –, oltre che per ridare centralità alla persona, anche per riportare la giusta attenzione sull’ambiente e sul territorio. Un “centro” come luogo di idee e pulsioni positive: responsabilità, merito, impegno e voglia di emergere devono ritornare ad essere sentimenti da perseguire».

L’accordo per sostenere il sindaco uscente, Maurizio Rasero, è la sintesi di un confronto avuto in questi mesi fra i due schieramenti e approdato alla condivisione di importanti principi e valori. Il tutto tradotto ora in propositi di rilievo da avanzare con forza agli elettori astigiani. Ne sono un esempio la chiamata all’impegno in politica dei cattolici da parte dell’Udc: «facciamo appello – ha sottolineato Bosia – a impegnarsi con generosità, affinché sia più forte la voce di chi negli anni non ha mai tentennato rispetto ai valori fondanti la nostra Repubblica».

Così come l’appello al pragmatismo lanciato da Giovanni Toti fondatore di “Cambiamo!”: «È il momento di riscoprire il senso della buona politica – specifica Quaglia – e di fare aggregazione attorno alle necessità delle persone, dalla sanità al lavoro, dai giovani agli anziani; dobbiamo perseguire l’impellente esigenza della tutela del suolo e del paesaggio, nonché il rilancio dell’economia promuovendo le giuste infrastrutture per rendere competitivo il Paese».

Tutti aspetti, hanno sottolineato i coordinatori della lista “Asti al Centro”, condivisi da molti astigiani che stanno aderendo al nuovo progetto politico. Fra alcuni giorni “Asti al Centro” renderà noti i 32 candidati che correranno per Rasero Sindaco e contestualmente divulgherà il programma di governo per la città. «Stiamo lavorando – hanno concluso Bosia e Quaglia – per dare una voce equilibrata, sobria, misurata e discreta all’imminente campagna elettorale, così da far crescere il dibattito in modo costruttivo per la città, per il territorio, per tutti gli astigiani».

«Sono ben contento di aver trovato il sostegno dell’area moderata della nostra città», è questa la dichiarazione del sindaco Maurizio Rasero, dopo l’annuncio della costituzione della lista -. «Credo che in questo momento si senta la necessità di un contributo da parte di tutti e soprattutto da chi si propone di rappresentare la parte cattolica e centrista della nostra comunità. Da parte mia – ha concluso Rasero -, identifico in questa aggregazione persone particolarmente positive, laboriose e per bene che insieme a noi contribuiranno allo sviluppo e alla crescita della nostra amata città».