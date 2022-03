Tre nuovi addetti assunti a tempo indeterminato in Comune a Villafranca d’Asti

Tre dipendenti a tempo indeterminato hanno preso il posto, nel Municipio di Villafranca, di altrettanti addetti andati in pensione.

Rinnovato integralmente l’Ufficio Anagrafe e Stato Civile: gli impiegati Giulia Aragna, residente a Villanova, e Stefano Aubert Gambini (Villafranca), entrambi laureati, svolgono le funzioni ricoperte da due figure considerate storiche, Rosa Mangano e Bruno Boano.

Stefano Venturi (Cantarana) ha vinto il concorso per cantoniere e sostituisce Paolo Garrone, collocato a riposo; nella pianta organica comunale c’è un secondo addetto impegnato nella stessa attività, Maurizio Marabese.

“Con i tre nuovi dipendenti – indica il sindaco Anna Macchia – si avvia in Comune il ricambio generazionale. Ai neoassunti va l’augurio di buon lavoro dell’Amministrazione e al personale andato in pensione il ringraziamento per il loro impegno”.

Nella foto: da sinistra Aubert Gambini, Aragna e Venturi con il sindaco Macchia