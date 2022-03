Tre candidati per la carica di commissario straordinario alla Casa di riposo di Villafranca

Si sono chiusi ieri i termini per la presentazione delle candidature alla carica di commissario straordinario della Fondazione Casa di riposo “Venanzio Santanera” di Villafranca.

Tre le domande pervenute in Municipio, provenienti due dal Piemonte e una dalla Lombardia.

“Trasmetteremo al più presto le candidature alla Regione, le cui valutazioni sui profili professionali porteranno a individuare chi amministrerà la casa di riposo” dichiara il sindaco Anna Macchia.

L’avviso pubblico, emesso dal primo cittadino due settimane fa, si era reso necessario dopo che il Consiglio Comunale aveva deciso di non completare il Cda, con la nomina di tre dei cinque componenti, ritenendo che per quattro delle cinque candidate non sussistessero i requisiti di competenza ed esperienza contenuti nei curricula. Prerogative considerate indispensabili per cercare di portare l’istituto privato fuori dalla crisi economica-finanziaria (perdite per 185 mila euro) emersa pubblicamente alla fine del 2021.