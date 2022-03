Tragico incidente agricolo, uomo muore schiacciato dal trattore

Un tragico incidente mortale è accaduto nella giornata di ieri, venerdì 25 marzo, a Cossombrato.

Un uomo, Claudio Antoniotti, è morto sotto il trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando in un noccioleto. Al momento non è ancora stata ricostruita la dinamica dell’incidente, in quanto l’uomo era uscito da solo con il mezzo cingolato. A dare l’allarme è stata la compagna quando non lo ha visto rientrare per cena, che ha avvisato il fratello e subito si sono attivati i soccorsi, sono intervenuti i carabinieri e si sono formate delle squadre di ricerca, che hanno ritrovato il corpo dell’uomo senza vita. Sul posto anche i vigili del fuoco.