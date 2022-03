Trading online: facciamo il punto sugli asset da tenere d’occhio oggi

Anche in questo 2022 il trading online continua a riscuotere grande successo. Si tratta di una modalità di investimento che negli ultimi anni si è resa protagonista di un vero e proprio boom, attirando l’attenzione di un numero crescente di risparmiatori.

In particolare, il trading online viene apprezzato per il fatto che permetta di investire attraverso piattaforme che mettono a disposizione un’ampia varietà di prodotti finanziari, accessibili a chiunque disponga di una connessione internet.

Ovviamente, come ricordano anche gli esperti di tradingonlinetop.com, prima di individuare gli asset su cui puntare per creare il proprio portafoglio, rimane fondamentale capire nel dettaglio che cos’è il trading online veramente, così da iniziare a operare sui mercati finanziari in modo del tutto consapevole.

Come tutte le forme di investimento, infatti, anche il trading presenta un certo margine di rischio di perdita del capitale, che varia in base a numerosi fattori, tutti da valutare sempre attentamente per capire come orientare la propria strategia.

Dal mercato azionario alle materie prime: tutti gli asset da monitorare

La scelta dell’asset di partenza gioca naturalmente un ruolo chiave nel proprio investimento: si tratta del bene di base che si acquista o su cui si specula e il consiglio degli esperti è sempre quello di sceglierne più di uno per variare e avere così molteplici possibilità.

Le azioni, ad esempio, un tempo si acquistavano solo in banca e non avevano costi particolarmente abbordabili: oggi con il trading online si può fare tutto tramite le piattaforme di trading e si possono sia acquisire che negoziare usando i derivati. Nel primo caso, ovviamente, occorre attendere ad esempio che si creino guadagni per l’azienda e quindi si generino i dividendi per gli azionisti.

Un altro asset sempre sotto l’occhio vigile di appassionati ed esperti è quello di valute e criptovalute, che nel mercato del Forex si scambiano tra loro prediligendo la più forte. Soprattutto in ambito crypto, le tecnologie stanno cambiando e divenendo più fluide, si stanno aggiungendo, alle storiche come Bitcoin, nuove meme-coin che suscitano grande interesse e tante realtà le accettano persino quale forma di pagamento.

Gettonati ancora adesso sono anche gli ETF, che racchiudono sia titoli che obbligazioni e sono gestite tramite un fondo comune. Infine, occorre citare anche i beni di consumo più diffusi che sono materie prime pressoché irrinunciabili: ne fanno parte l’oro, il petrolio, l’acciaio, ma anche mais, grano e soia. Ovviamente i loro prezzi sul mercato possono sempre oscillare in base al rapporto tra domanda e risposta, ma di sicuro rappresentano investimenti per cui stimare una previsione risulta meno complicato, perlomeno sul breve periodo.

Le strategie di investimento più gettonate per fare trading online

Ed è proprio nell’ambito di questa sorta di previsione dei mercati che si colloca una delle strategie più usate dai trader con ognuno di questi asset: i contratti per differenza, anche denominati CFD. In questo caso, occorre visualizzare le statistiche e visionare la situazione attuale al fine di azzardare una tendenza: se si presuppone che l’asset andrà al rialzo si stabilisce una posizione long; se al ribasso, short.

Ciò consente di poter avere un vantaggio persino se il mercato è sfavorevole, basta aver colto la previsione corretta. Molti broker offrono, in tal senso, dei puntuali segnali di trading, ovvero fanno analizzare il mercato dagli esperti per dare suggerimenti preziosi che possono essere o meno seguiti dagli investitori.

Piattaforme che propongono asset variegati e strategie di ogni genere sono ad esempio la nota E-Toro, ma anche XTB, Plus 500 e Trade: qui si trovano, oltre al già citato materiale didattico, anche i conti virtuali (o demo) che consentono di simulare le operazioni in Borsa senza investire denaro reale. Un allenamento prezioso che può essere anche seguito dal copy trading, che permette di ricalcare le mosse degli investitori più bravi in tempo reale con molteplici vantaggi: individuare le strategie vincenti, non dover studiare personalmente i mercati e magari avere qualche chance in più di successo.

Infine, l’aspirante trader dovrà sempre tenere conto delle commissioni richieste dal broker: i più attendibili non le prevedono, ma hanno un tornaconto solo in base allo spread e richiedono un deposito minimo assolutamente adeguato.