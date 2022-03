Tour operator americani in visita tra Langhe, Monferrato e Roero

La scorsa settimana l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha organizzato un educational tour per alcuni operatori turistici americani che si occupano di vendere la destinazione “LMR” nel mercato statunitense, a cui hanno preso parte otto agenti di GT Experience, importante tour operator a stelle e strisce che crea viaggi verso le principali destinazioni italiane e che da anni conosce e propone anche il nostro territorio. Il gruppo in visita fa parte del circuito “Virtuoso”, una sorta di club di prodotto dei viaggi di lusso.

Gli operatori, provenienti dagli stati di New York, Michigan e New Jersey, hanno passato quattro giorni sul territorio, provando le stesse esperienze che riproporranno ai clienti americani, come corsi di cucina, visite culturali, degustazioni e la ricerca simulata del tartufo.

La prima tappa, accompagnati da due guide specializzate dell’Ente, sono state le colline del Monferrato, con visita panoramica e un passaggio a Montemagno, per arrivare poi ad Asti, per una camminata alla scoperta della città medioevale e del patrimonio storico e culturale.

Il gusto tradizionale, cibi e vini, sono stati tra le esperienze proposte agli agenti: dalle degustazioni di formaggi, ai vini del territorio, per la visita ad alcune cantine e alle cattedrali sotterranee di Canelli. Proprio la scoperta dei paesaggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e dei grandi tesori racchiusi tra queste colline, sono stati gli elementi centrali del tour. Il gruppo ha soggiornato, pranzato e cenato in alcune delle strutture che entreranno a faranno parte dei viaggi per i turisti provenienti dagli Usa.

La visita è proseguita poi nelle Langhe, a Barbaresco e ad Alba, negli altri luoghi patrimonio UNESCO: dai paesaggi vitivinicoli alle produzioni vinicole, per arrivare nella capitale della Langhe, il suo centro storico e proseguire con una camminata nel borgo di Neive. La cerca del tartufo, simulata è stata un’altra esperienza molto apprezzata dagli agenti statunitensi. Il tour è continuato a Barolo e in uno dei numerosi ristoranti della zona per un corso di cucina tradizionale.