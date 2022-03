Torneranno a volare le bandiere sul cielo di Asti: domenica 24 aprile in programma il Memorial don Giacomo

Un altro piccolo segnale di ritorno alla normalità nel mondo del Palio.

Dopo due anni di stop, ritornerà il memorial Don Giacomo Accossato, torneo di bandiere organizzato dal borgo San Lazzaro.

“L’ultima volta che è stato possibile organizzare il nostro torneo, il Memorial Don Giacomo, era il 2019 – spiegano dal borgo giallo verde – sono passati tre anni, ma per tutti noi è stato un tempo infinito, come se ormai non sarebbe più stato possibile. E invece eccoci qua, pronti a ricominciare, affamati delle emozioni che solo un piazza è in grado di suscitare, a chi gareggia e a chi assiste. Sarà un nuovo punto di partenza per gli atleti, per gli allenatori e per tutti i borghigiani che potranno finalmente rivivere le esperienze che si possono provare solo con un foulard al collo”

Il torneo si terrà domenica 24 aprile nella sede sociale del borgo in località Valleversa 118.

Il borgo San Lazzaro aveva già partecipato, la scorsa settimana, al primo torneo FISB in presenza che si è svolto a Volterra.