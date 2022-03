Torna a Govone “Tulipani a corte”

Domenica 27 marzo 2022 il Castello Reale di Govone inaugura la riapertura annuale con una giornata speciale: “Tulipani a Corte” che prevede la fioritura della varietà spontanea Tulipa oculus solis praecox Ten, da tempo in via di estinzione ma protetta da una legge regionale, che nel parco storico del castello ha trovato il suo habitat naturale e si è ampiamente diffusa.

Una storia antica accompagna il misterioso bulbo, originario del lontano Oriente e considerato un portafortuna. Chiamato tulban o tiirban dalle orde turche, forse perché i suoi tepali ricordavano le pieghe del loro caratteristico copricapo, conquistò a poco a poco l’intero Occidente, insediandosi specialmente in Olanda.

Si racconta che, a partire dal 1560, uno dei maggiori botanici del tempo, Charles d’Ecluse, Clusius, cominciò a diffondere tali fiori, sbocciati casualmente nell’orto di un mercante di Anversa che li aveva ricevuti in regalo da Istanbul insieme a stoffe da lui ordinate. Poiché “davano piacere agli occhi con la loro deliziosa varietà”, egli ne mandò quindi vari esemplari ai giardinieri reali, perché li piantassero nei magnifici parterres delle maggiori corti d’Europa. L’accresciuta popolarità dei tulipani fece sì che se ne propagassero anche alcuni ibridi, tra cui appunto il Tulipa oculus solis.

Nel parco del Castello Reale di Govone, lo scenario della fioritura si prepara a fine marzo ed è in crescendo per una decina di giorni. Un tappeto fiammeggiante rallegra il passeggio per i vialetti digradanti del parco, per stemperarsi nell’azzurro delle pervinche e nel blu dei muscari, regalando ai visitatori un’insuperabile tavolozza di colori, vera meraviglia della natura.

Una magica atmosfera che richiama gli antichi fasti di inizio Ottocento, quando solenni ricevimenti di illustri personaggi si susseguivano nella residenza estiva del Re Carlo Felice di Savoia e della Regina Maria Cristina di Borbone – Napoli.

Con “Tulipani a corte”, manifestazione ideata e promossa dal Centro di promozione culturale “Govone e il Castello”,

realizzata in collaborazione con l’Associazione “Govone Residenza Sabauda” e il Comune di Govone, si festeggia l’inizio della primavera e si inaugura la nuova stagione di eventi culturali, musicali e artistici.

Di seguito il programma delle attività di domenica 27 marzo 2022:

APERTURA VISITE Castello e Cappella Reale (Chiesa dello Spirito Santo)

orario 10 – 12 / 15 – 18. Informazioni di dettaglio e acquisto online su https://www.castellorealedigovone.it/visita/

VISITE ANIMATE GRATUITE per BAMBINI

Orari: 11:00 – 15:00 – 16.30 (min. 5 max. 15 partecipanti per turno). Prenotazione via mail all’indirizzo didattica@castellorealedigovone.it

GOVONE ART inaugurazione ore 17.30 – MOSTRA FOTOGRAFICA di CARLO AVATANEO – RoERo orario 10 – 12 / 15 – 18 compresa nel ticket di ingresso a Castello e Cappella Reale

ALLA SCOPERTA dei 4 PERCORSI NATURALISTICI DI GOVONE – Inaugurazione e visita guidata gratuita con partenza alle ore 14:30 dal piazzale antistante il Castello

Prenotazione via mail all’indirizzo segreteria@castellorealedigovone.it