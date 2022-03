Tappa a Nizza Monferrato per la presentazione del libro “Donne fuori dalla Storia – Voci di un Monferrato da scoprire”

Nuova tappa del viaggio di riscoperta delle voci femminili dimenticate fra le pieghe della storia alle quali la giornalista e scrittrice Cinzia Montagna ha dedicato i racconti del libro “Donne fuori dalla Storia – Voci di un Monferrato da scoprire” edito dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”.

Martedì 8 marzo 2022 l’autrice, Cinzia Montagna, in un più ampio contesto di celebrazione della Giornata internazionale della Donna, sarà presente in Nizza Monferrato per una serie di incontri, dapprima con scuole, Unitre, Comitato Palio; nel pomeriggio ed in serata, invece, presso il Foro Boario in un evento articolato su varie figure femminili, avrà modo di raccontare la storia di due delle protagoniste del libro.

Alle 18 sarà protagonista Bettina di Belmonte, leggendaria figura di rivoluzionaria che per combattere lo jus primae noctis finirà con il concorrere alla fondazione di Nizza della Paglia (la leggenda trae origine documentata nel testo seicentesco di Girolamo Ghilini, mentre il personaggio di Bettina viene inserito solo più tardi, quando nel 1789 il gesuita Giulio Cesare Cordara di Calamadrana pubblica il poema satirico “Il Fodero o sia il ius sulle spose degli antichi signori”). Alle ore 21.00 l’attenzione si sposterà sulla figura di Camilla Faà di Bruno, alla quale l’autrice ha dedicato in passato già due romanzi, entrambi editi dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato”: un primo, pubblicato nel 2012 dal titolo “Nec Ferro nec igne” ed un secondo, che ne costituisce un approfondimento, del 2014, dal titolo “E’ tornato il cane nero-gli enigmi di Camilla Faà”.

L’autrice, non nuova alla tematica del femminile nella storia, finora approfondita in romanzi di ambientazione seicentesca, ci offre in questa occasione un libro composto da nove racconti storici, che spaziano dal 1200 all’inizio del 1700, nei quali realtà verificata e verosimile si fondono. Ogni racconto è corredato da note di approfondimento, bibliografia e annotazioni critiche dell’autrice, finalizzate a distinguere i contenuti storici da quelli d’invenzione. Il denominatore comune alle nove donne che la Montagna ha riunito nel suo libro, oltre al Monferrato che fa costantemente da sfondo alle vicende narrate, è quello di essere state isolate, in vita e in morte. Fuori dalla Storia, appunto, fuori dalla società, poco conosciute o del tutto sconosciute, dimenticate, sepolte sotto atti giudiziari e sotto la polvere del tempo, considerate con sospetto o con pregiudizio.

Il lettore potrà scoprire di racconto in racconto le vicende di Valentina Fraccio, l’untrice; di Sicheta, ereditiera senza eredità; di Marietta, madre di Cristoforo Colombo, di Cristina, enigmatica regina di Svezia; di Astesana, badessa del monastero sepolto nel bosco; di Maria Maddalena, ingombrante amante dell’ultimo Duca di Mantova; di Bettina, la ribelle allo ius primae noctis; di Camilla Faà di Bruno, duchessa negata e Margarota di Levone, stega magicamente svanita nel nulla.

Tanti tasselli di una storia del Monferrato che restituisce nel contempo una geografia fisica del Monferrato storico, che include San Giorgio Monferrato, Vignale Monferrato, Levone, Cuccaro Monferrato, Casale Monferrato, Tagliolo Monferrato, Nizza Monferrato, Bruno, ma anche Mantova e luoghi che non rientrarono storicamente nel marchesato, poi ducato d Mantova e di Monferrato, ma che ne accompagnarono le sorti.

La copertina del libro riporta un particolare di “Circe”, scultura in terracotta patinata e smalti, di Laura De Santi, artista di Pisa. L’elaborazione grafica dell’immagine è di Silvia Perosino, di Asti.