Sviluppo territoriale e PNRR: se ne parla in Provincia di Asti

Lunedì 14 marzo 2022, dalle 1630, nel Salone Consiliare della Provincia di Asti è in programma l’incontro “Lo sviluppo territoriale della Provincia di Asti: ambiti di intervento e opportunità dal PNRR”.

Sarà l’occasione per approfondire ed aggiornare sui temi illustrati durante l’evento “greAT! Per una provincia di Asti green, resiliente, energetica”, ospitato nei locali della Provincia di Asti lo scorso 18 ottobre. I lavori dopo i saluti istituzionali delle autorità (Paolo Lanfranco, Presidente della Provincia di Asti; Fabio Carosso, Vice Presidente della Regione Piemonte; Matteo Marnati, Assessore regionale a ricerca, innovazione e ambiente) saranno articolati in quattro sessioni. Modera Andrea Pavan, Confini | Sustainability Lab

SESSIONE 1 – Il PNRR, le opportunità per il Piemonte e il ruolo dell’Ente Regionale

Il quadro generale delle attività regionali – Paola Casagrande, Direttore Direzione Generale Turismo, Cultura e Sport Regione Piemonte

L’impegno operativo della Regione Piemonte – Stefania Crotta, Direttore Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte

Aspettative, opportunità e criticità percepite dal sistema locale – Andrea Amalberto, Presidente Unione Industriale di Asti e Luca Quagliotti, Segretario CGIL Asti

SESSIONE 2 – Fare rete attraverso il coordinamento e la pianificazione territoriale.

Il percorso intrapreso dalla Provincia di Asti e il programma delle attività per il 2022 – Angelo Marengo, Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Asti

Il ruolo “pilota” della Provincia di Asti nell’ambito della strategia regionale – Elio Morino, Architetto

SESSIONE 3 – Gli ambiti di intervento strategici: idrogeno verde, mobilità sostenibile e comunità energetiche a servizio della transizione ecologica

Il Progetto territoriale greAT! e le opportunità delle Hydrogen Valley – Elisabetta Tovo, Architetto

Obiettivi di mobilità sostenibile: utilizzo dell’idrogeno per le linee ferroviarie sospese – Giovanni Currado, Architetto

Obiettivi nel settore energetico – Massimo Bartocci, Ingegnere esperto di energia

SESSIONE 4 – Il coinvolgimento del territorio

Il coordinamento delle opportunità per il territorio: l’Osservatorio sui bandi – Albina Ambrogio, Confini | Sustainability Lab

Le modalità e i tempi del coinvolgimento dei Comuni e degli stakeholder – Giulia Melis, Links Foundation

Il Patto di Comunità come strumento di cooperazione locale – Andrea Gamba, Consigliere della Provincia di Asti con delega all’Ambiente e PNRR

In conclusione ci sarà la possibilità di porre domande. Sarà possibile partecipare all’evento anche on line (esclusivamente su invito) accedendo alla piattaforma GoToMeeting.