Successo in Germania per il Consorzio Barbera con il progetto E4Quality

Una grande ripartenza, per gli eventi di E4Quality. La seconda tappa in Germania, dopo il grande successo già riscontrato a ottobre del 2019 con il primo evento a Berlino, ha riconfermato il grande interesse del mercato tedesco nei confronti delle eccellenze vinicole ed enogastronomiche piemontesi.

Strategico il doppio appuntamento, che ha visto protagonista il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato sia a Berlino, il 12 e 13 marzo, sia ad Amburgo, il 14 Marzo. Due città molto diverse, ma entrambe punti cardini del mercato estero tedesco e centri vitali per la promozione del made in italy e dell’enogastronomia piemontese data anche la forte presenza di italiani di seconda e terza generazione che hanno fondato in queste città fiorenti aziende di import e catene di ristorazione.

L’evento sì è inaugurato sabato 12, presso il ristorante Facciola – Forster, con una cena di benvenuto in cui i produttori e una selezione di professionisti locali hanno potuto assaggiare insieme le eccellenze vinicole del Monferrato (Barbera d’Asti e Ruchè) e i formaggi DOP Piemontesi (Castelmagno e Toma Piemontese). Prodotti che hanno riscontrato un grande interesse da parte dei professionisti, come dimostrato anche dalla seconda giornata a Berlino.

Parlano i numeri: oltre 60 gli esperti presenti alla masterclass del 13 Marzo tenuta da Umberto Galli Zugaro, presidente della Europäische Sommelier Schule e profondo conoscitore del vino italiano. Un numero ben superiore a quanto preventivato. Circa 200 visitatori al momento pomeridiano del walk around tasting, aperto sia professionisti selezionati tra i più prestigiosi e influenti, sia a un pubblico di “wine and food lovers” che hanno riempito le sale del Bar café Aedes – locale storico di Berlino – intrattenendosi con i produttori, assaggiando vini e formaggi, soffermandosi ad approfondire la conoscenza delle terre del Monferrato e delle montagne del Castelmagno e della Toma Piemontese attraverso i video in 360 Oculos e le installazioni create per il progetto dallo scenografo e regista Lucio Diana, tra cui le mappe, i profumi del vino e i materiali didattici prodotti per l’occasione. Grande interesse per i formaggi Dop piemontesi da parte dei ristoratori e degli chef registrati all’evento che hanno già espresso il desiderio di adottare questi prodotti presso i loro locali.

Altro grandissimo successo è stata la cena finale, curata da Gerardo Savaia e Stefano Savoca, a cui hanno presenziato oltre 60 professionisti tedeschi.

Lunedì 14 marzo, durante la mattinata, i produttori hanno potuto visitare e conoscere alcuni centri di importatori del mercato berlinese e si sono confrontati sulle prospettive commerciali per i vini del Monferrato e per i formaggi DOP piemontesi sul mercato tedesco. Alle ore 9.00 i produttori hanno potuto incontrare il rappresentante acquisti della catena import specializzata in food and wine italiano Benzo, che ha spiegato loro le difficoltà del mercato tedesco e le strategie che dovrebbe adottare una piccola cantina per cominciare a lavorare in Germania. Di grande interesse è stata la visita successiva a Fresco che già ha cominciato a importare in Germania i formaggi degli associati di Assopiemonte grazie alla prima annualità di E4Quality.

Nel pomeriggio, alle 17,30, l’evento si è spostato ad Amburgo con una tavola rotonda presso il ristorante Portonovo situato nell’area portuale della città, su una splendida palizzata a sbalzo direttamente sul canale, alla quale, sull’esempio berlinese, hanno partecipato oltre 30 importanti distributori e importatori della ricca città portuale. Tra loro personalità chiave del mercato di Amburgo, come Spinsanti, proprietario di una catena di ristoranti, di un sito E-commerce dedicato al vino italiano e ovviamente titolare della medesima casa di import, ma anche Adriano Vinci, importatore operante in tutta la Germania e il gruppo storico di Berlino Andronaco presente con il suo head-sommelier Francesco Calamita e con tre suoi ristoratori.

“Al di là delle dichiarazioni di maniera, siamo molto soddisfatti per la partecipazione all’evento tedesco di E4Quality che ha visto protagonisti i vini tutelati dal nostro Consorzio – dichiara Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d’Asti-Vini del Monferrato – Sono stati tre giorni intensi, tra Berlino e Amburgo, che hanno consentito ai produttori presenti all’evento di sviluppare contatti di straordinario interesse con il mondo della ristorazione e dell’enogastronomia locali. La Germania rappresenta una fetta importante e strategica dell’export sul mercato europeo ed è stato importante poter spiegare a buyer, importatori e operatori della ristorazione quanto la qualità dei nostri prodotti contribuisca alla crescita di un territorio tutto da scoprire e proceda di pari passo con cibi e produzioni tipiche del Monferrato, dell’Astigiano, del Piemonte, che ad Amburgo e Berlino sono stati apprezzati come non mai. Chi ha partecipato a questa intensa tre giorni in Germania, ha subito avuto riscontri concreti e tangibili sul grado di interesse che i nostri prodotti hanno e possono avere sul mercato tedesco e del Nord Europa. Ora faremo rotta sul prossimo evento in programma a Copenaghen (29-30-31 marzo) per ribadire quella che è la nostra filosofia: puntare sulla qualità paga. Anche in termini economici e di fatturato. E il business e la rete di contatti che questo tipo di eventi consentono di sviluppare offrono una ricaduta, in termini anche economici, di inestimabile valore”.