Studiare storia con il metodo dell’Escape Room all’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco

La classe 2AS dell’Istituto Andriano di Castelnuovo Don Bosco (indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale) ha ripassato la storia della caduta dell’Impero romano con un metodo innovativo: una caccia al tesoro (nel linguaggio della didattica si potrebbe definire una sorta di escape room).

Il percorso con le relative domande è stato ideato e progettato dal docente di storia, Giovanni Casalegno. Tutta la parte informatica è stata gestita dalla professoressa Cristina Corcetti e dalla classe 4 del corso Informatico. La classe è stata divisa i 4 gruppi: a ognuno è stato assegnato un Qrcode che rimandava ad una mappa dell’area esterna della scuola con un punto specifico da raggiungere (diverso per ogni gruppo).

Qui i partecipanti trovavano un altro codice che apriva un modulo Google con le domande (sia chiuse sia aperte); completate le risposte, un codice successivo rimandava ad un ulteriore punto della mappa dove dovevano compiere le stesse operazioni. Ogni gruppo ha toccato quattro punti per un totale di 20 quesiti. Il punteggio è stato assegnato sulla base del tempo totale, a cui si sommavano le penalità in minuti per ogni risposta scorretta. Il tutto si è svolto in circa 40 minuti.

La classe ha partecipato con entusiasmo. L’esperimento, a detto del docente, sarà ripetuto in forma più complessa sia con la stessa classe sia con altre classi. Trattandosi di un esperimento il premio per tutti i partecipanti è stato quantificato in… merendine confezionate!