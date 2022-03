Spesa sospesa e racolta vestiti per bambini: le iniziative pro Ucraina della Cooperativa della Rava e della Fava

Proseguono nei due punti vendita Rava e Fava di Asti – piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83- le iniziative pro Ucraina: spesa sospesa nei due negozi e raccolta vestiti per bambini.

Un ringraziamento ai soci, clienti e cittadini che in questi giorni hanno aderito al nostro appello di solidarietà e la raccolta sta procedendo molto positivamente. Il nostro naturale riferimento per quest’iniziativa è la Fondazione Corte delle Madri di Bereguardo che ci sta aggiornando costantemente della situazione.

Nella Casa della Corte delle Madri sono state accolte ad oggi 32 famiglie ucraine (madri con figli) alle quali viene garantita prima assistenza. Cibo e vestiti raccolti verranno portati grazie al prezioso contributo dell’Associazione Brigata Internazionale di Mutuo Soccorso di Milano verso i centri di assistenza profughi di guerra ai confini dell’Ucraina.

A fine mese è previsto il primo carico per la città rumena di Suceava. Questo primo viaggio si inserisce in un contesto di collaborazione più ampio teso alla consolidazione di un corridoio umanitario per portare aiuti alla popolazione con cadenza regolare. Sono previsti nuovi arrivi di famiglie di profughi di guerra nei prossimi giorni nella Casa di Bereguardo.

RACCOLTA PRO UCRAINA