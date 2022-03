Sottoscritto il protocollo di controllo del vicinato, a Moncalvo parte l’attività operativa

Nella giornata di ieri, mercoledì 23 marzo 2022, il Sindaco e il Prefetto di Asti, in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno firmato il protocollo per l’istituzione del controllo del vicinato presso il Comune di Moncalvo. Con questo documento vengono individuati i compiti in capo al Comune, quelli riferiti alla Prefettura e quelli di responsabilità delle Forze dell’Ordine al fine di rafforzare e potenziare la sicurezza della nostra comunità.

La misura, presente tra l’altro nel programma elettorale dell’Amministrazione Orecchia e ora pronta a entrare nel vivo, è uno dei passi compiuti in risposta a fenomeni criminali verificatisi sul territorio negli ultimi mesi. Si tratta di un documento programmatico e di pianificazione delle attività di sicurezza sulla base del quale parte da oggi l’attività operativa. “Un altro punto del nostro programma elettorale realizzato – commenta il Sindaco Orecchia – ora possiamo creare una rete tra cittadinanza e forze dell’ordine, anche con il supporto delle associazioni, che consentirà di rafforzare la sicurezza di Moncalvo.”

Il compito della Prefettura sarà quello di supportare il progetto tramite il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (al quale siedono i vertici delle istituzioni territoriali e delle forze dell’ordine) e assicurare la formazione della popolazione attraverso le Forze di Polizia. Il Comune ha messo a disposizione la Polizia Municipale, si occuperà del coinvolgimento della cittadinanza, dell’individuazione dei coordinatori dei gruppi, della posa dell’opportuna segnaletica e della vigilanza sul rispetto delle linee programmatiche del protocollo. Le Forze di Polizia, infine, si occuperanno della formazione (in termini di riconoscimento dei fenomeni criminali e del corretto comportamento in relazione agli stessi) dei cittadini e di creare un rapporto costante e operativo con i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato.

“Questo accordo con la Prefettura e le Forze dell’Ordine ci consente di andare a intervenire in modo compatto sul contrasto ai furti in abitazione e alle rapine – sottolinea il Vicesindaco con delega alla sicurezza Andrea Giroldo – ma anche rispetto alle truffe e sulla quiete pubblica. Il controllo del vicinato serve a far gioco di squadra tra popolazione e istituzioni contro quella che è una piaga che combatteremo sempre: i fenomeni criminali che recano, in vari modi, danno ai nostri cittadini. Nelle prossime settimane partiremo con il coinvolgimento delle frazioni e del concentrico per strutturare il sistema.”