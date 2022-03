“Social network: i super errori da non commettere”

Eccoci giunti al terzo appuntamento con internet spiegato dai ragazzi ai bambini, a cura della 2^A dell’Istituto Professionale “Q. Sella” di Asti. Questa volta un gruppo di studenti spiega con un fumetto le regole da seguire sui social e, soprattutto, i super errori da non commettere! Quali sono? Scopriteli nel fumetto: di seguito trovate riportato i contenuti dei dialoghi!

Ciao Ragazzi, come state?

Bene grazie!

Come mai sei contento oggi?

Perché oggi grazie a mio fratello più grande ho imparato una lista di errori che dobbiamo evitare di fare tutti, così tutti possono essere felici e possono divertirsi in internet.

E quali sono queste regole? Siamo curiosi?

Le regole di cui vi parlavo sono queste:

1) Non pubblicare mai una foto con i miei amici senza il loro permesso;

2) Non fidarsi degli sconosciuti che vi scrivono;

3) Non scrivere dei commenti brutti alle persone perché le possiamo offendere;

4) Pensare sempre prima di pubblicare qualcosa;

5) A volte chi fa da se sbaglia, quindi quando siamo in difficoltà chiediamo aiuto.

Con questo finisce lo speciale degli studenti della 2^A del “Q. Sella” dell’Istituto Vittorio Alfieri di Asti che ci hanno accompagnato su ATnewskids in questo viaggio alla scoperta del web e delle regole da rispettare per un’esperienza senza rischi e rispettando i propri amici.