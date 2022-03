Si mette in moto la macchina organizzativa del Festival delle Sagre

In un periodo di grandi riconferme per un pieno ritorno alla normalità della vita astigiana, mancava forse la notizia più attesa da tutti gli astigiani e non solo.

Dopo Palio, Asti Musica, festeggiamenti patronali e molto altro, arrivano oggi le prime indiscrezioni sul Festival delle Sagre.

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha annunciato durante la conferenza stampa di Asti Musica anche il possibile ritorno della rassegna gastronomica.

Conferma che arriva direttamente da diverse pro loco, che sono state contattate dalla Camera di Commercio per una riunione che si terrà nei prossimi giorni molto probabilmente finalizzata a preparare il terreno dell’edizione 2022.

È ancora presto per stabilire modalità e tempistiche di questa edizione delle Sagre. Il villaggio di piazza Campo del Palio potrà tornare ad ospitare le decine di migliaia di persone delle edizioni pre Covid? Quante saranno le pro loco presenti? A queste e ad altre domande, probabilmente, servirà ancora un po’di tempo per conoscere le risposte.

Nel frattempo un altro tassello, forse tra i più amati dagli astigiani, sembra aggiungersi al ritorno alla vita pre Covid.