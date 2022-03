Si avvicina l’edizione 2022 di Puliamo Insieme: anche GAIA a fianco della Provincia di Asti e dei Comuni

Anche nel 2022 GAIA collabora attivamente all’iniziativa “Puliamo insieme”: 68 Comuni della provincia di Asti danno appuntamento ai volontari di tutte le età e provenienze per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati. GAIA, con il coordinamento della Provincia di Asti, ha realizzato l’impostazione grafica dell’evento e ha fatto stampare i manifesti personalizzati per ogni Comune.

La partnership con CBRA, ASP, Agesp, Legambiente, il contatto con le scuole e la sinergia costante con i Comuni Soci, è l’ennesima occasione per fare sistema su un aspetto nevralgico quale è la gestione dei rifiuti urbani.

Giunti alla quarta edizione, la maggior parte degli eventi è concentrata nel week-end di sabato 26 e domenica 27 Marzo 2022. L’elenco completo degli appuntamenti con orari e luoghi di ritrovo si può consultare sulla pagina Facebook appositamente creata “Puliamo insieme!”

Chi vorrà partecipare a Puliamo insieme dovrà mettersi in contatto con il proprio Comune per indicazioni e dettagli e presentarsi con abbigliamento adeguato allo scopo (i guanti saranno forniti dagli organizzatori ed anche i gilet catarifrangenti per i bambini).

“Anche quest’anno abbiamo aderito con convinzione alla proposta arrivata dalla Provincia di Asti. Siamo interessati alle iniziative che coinvolgono più soggetti del territorio” sottolinea il presidente di GAIA Luigi Visconti “se passa l’idea che il problema dei rifiuti si risolve solo con il contributo di tutti siamo a metà dell’opera. Come GAIA ci impegniamo a far funzionare gli impianti consentendo il massimo recupero dei materiali e producendo energia attraverso il biogas. Oggi il nostro ruolo è ancor più strategico vista la situazione geopolitica, ma per i Comuni dell’astigiano vogliamo essere innanzitutto un concreto sostegno ambientale con le Ecostazioni, economico cercando di realizzare utili da redistribuire, e sociale rinforzando le azioni di comunicazione per migliorare sempre più la raccolta rifiuti e raggiungere gli obiettivi imposti dalla legge”.