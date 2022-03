Semi autofiorenti di cannabis: i vantaggi da non trascurare

Da diversi anni a questa parte, complici i numerosi cambiamenti normativi che hanno riguardato l’Italia e diversi altri Paesi, si parla sempre di più di cannabis light. Entrando nel vivo di questo mondo, non si può non aprire il capitolo della coltivazione. Approfondirlo vuol dire, per forza di cose, concentrarsi sui consigli per comprare semi di cannabis senza sbagliare.

Chi è alle prime armi in questo ambito, dovrebbe prendere in considerazione gli autofiorenti. Vera e propria rivoluzione sia per i coltivatori, sia per i consumatori, i semi autofiorenti di cannabis vengono chiamati in causa non sempre con il giusto focus sui loro vantaggi. L’argomento in questione, infatti, viene trattato di frequente in maniera superficiale. Se ti interessa scoprire qualcosa di più, non devi fare altro che proseguire nella lettura di questo articolo.

Possibilità di acquistarli rapidamente online

I semi autofiorenti di cannabis sono oggettivamente diversi dagli altri – p.e. rispetto ai semi regolari – ma questo non vuol dire che non si possano acquistare comodamente. Bastano infatti pochi click per trovare veri e propri e-commerce verticali che permettono di comprarli, scegliendo tra diverse varietà di ottima qualità.

Minore esposizione ai parassiti delle piante

Quando si chiamano in causa i semi di cannabis autofiorenti, è il caso di ricordare che le piante che crescono da essi sono meno esposte ai parassiti. Il motivo? Come quasi sicuramente sai, crescono rapidamente. Questo è un duplice vantaggio. Da un lato, infatti, si ha la massima resa con un minimo sforzo. Dall’altro, invece, si ha la possibilità di apprezzare un raccolto duraturo e resistente.

Versatilità

I semi di cannabis autofiorenti possono essere coltivati senza problemi sia outdoor, sia indoor. In entrambi i casi, non c’è bisogno di avere a disposizione strumenti particolarmente complessi per quanto riguarda l’illuminazione.

Possibilità di apprezzare diversi raccolti in una sola stagione

Come già detto, le piante derivanti da semi di cannabis autofiorenti crescono molto in fretta. Questo, di riflesso, permette di apprezzare diversi raccolti in una sola stagione. Una vera manna per gli appassionati di cannabis light.

Nessuna necessità di rinvasi

A seguito della germinazione, le piante derivanti dai semi autofiorenti di cannabis non hanno bisogno di essere rinvasate. Questo aspetto è di grande rilevanza. I cambiamenti di vaso, infatti, possono rivelarsi eccessivamente traumatici per le piante e comprometterne fortemente l’integrità.

L’unica accortezza da considerare prevede il fatto di mantenere il substrato sufficientemente idratato e con la presenza di tutte le sostanze nutritive necessarie.

Massima discrezione

Quando si piantano semi di cannabis autofiorenti, si ha la garanzia di ottenere piante non altissime. Questo rappresenta un aspetto positivo in quanto garantisce il massimo della discrezione anche quando si coltiva outdoor.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei vantaggi dei semi di cannabis autofiorenti. Oltre alla già citata assenza di vincoli legati al ciclo di luce, le piante derivante dalla tipologia di semi di cannabis appena citata possono, nei casi in cui la temperatura non è troppo rigida, essere coltivate all’aperto tutto l’anno. Questo aspetto è di grande rilevanza in quanto, a seguito dell’esposizione alla luce del Sole, le cime appaiono palesemente più corpose. Inoltre, in confronto ai risultati derivanti dalle coltivazioni indoor, si ha a che fare con una resa maggiore.

Dal momento che non tutto quello che luccica è oro, anche in questo caso è necessario parlare di alcuni contro. Nell’elenco è possibile chiamare in causa la delicatezza strutturale. Nei frangenti in cui, per esempio, si spezza un ramo, il rischio è quello di compromettere il raccolto, dal momento che difficilmente la pianta recupera.

Un altro aspetto da ricordare riguarda l’impossibilità di conservare genetiche. Il motivo è legato all’impossibilità di creare le talee in quanto, come già specificato, le piante non sono fotoperiodiche.