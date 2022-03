San Damiano conduce una campagna di sensibilizzazione contro l’amianto

“Liberi dall’amianto: killer silenzioso“: é questo il nome della campagna che sta prendendo il via in questi giorni a San Damiano per sensibilizzare la cittadinanza a rimuovere le tettoie di amianto dove sono ancora presenti.

“È una questione di salute pubblica – spiega il sindaco Davide Migliasso – per questo la nostra amministrazione si è impegnata in quest’opera di rimozione dell’amianto dai fabbricati del nostro paese. Per la rimozione e la bonifica dell’amianto bisogna rivolgersi a ditte specializzate: l’ufficio tecnico del comune possiede un elenco dove ci si può rivolgere”.

Altre notizie dal paese:

-anche a San Damiano è iniziata l’installazione di cassonetti da parte dell’associazione Humana. Si potranno conferire abiti usati. Inoltre, per tutti i cittadini, si può scaricare la app Junker che tramite una lettura del codice a barre istruisce su come smaltire correttamente i rifiuti domestici

– E’ aperto il bando per la selezione di 2 lavoratori da inserire in cantiere di lavoro per persone disoccupate Over 58. Per partecipare non bisogna attualmente ricevere altri sussidi sociali. Per informazioni rivolgersi agli uffici dei servizi sociali del comune.