Rotary for Peace: un conto dedicato all’emergenza guerra in Ucraina

I Distretti della Zona 14 del Rotary International si stanno mobilitando per dare una risposta concreta ai bisogni generati dalla guerra in atto in Ucraina. Nel Distretto 2032 – Basso Piemonte e Liguria – è stato aperto un conto corrente per raccogliere fondi e poter far fronte alle prime necessità.

Chi fosse intenzionato ad effettuare una donazione le coordinate sono: RotaryForPeace Banca Passadore Conto Numero: 514993 IBAN: IT66 H 03332 10400 000000514993 SWIFT/BIC: PASBITGG

Nell’ottica che “più siamo e più impatto avremo”, anche tutti i Governatori della Zona 14 del Rotary International hanno espresso il desiderio di versare su questo conto. Questo è il motivo per cui nella causale, sarà importante specificare solo il Club e il Distretto – più che altro per facilitare la rendicontazione che sarà precisa come sempre. Il conto è dedicato solo all’Ucraina e non serve specificare il service. Il referente sarà Antonio Ernesto Rossi che quest’anno è il Presidente del Rotary Club Genova Centro Storico, ma è anche il Presidente del Comitato Interpaese Italia, Malta e San Marino / Ucraina.

Dopo l’apertura del Conto Corrente, ora si pensa alla disponibilità di ospitalità diretta da parte dei Soci del Rotary e di contattare strutture per l’accoglienza con le quali potersi coordinare.