Risveglio muscolare per tutte le età: Lilt e Coni insieme per celebrare la festa della donna

Sabato 12 marzo, alle 15 lo Stadio Comunale “Censin Bosia” ospita “Risveglio muscolare per tutte le età”: lezione di attività motoria in presenza con la professoressa Lavinia Saracco, delegata provinciale CONI e con Marcello Chiabrero.

Aspettando la tanto attesa camminata “Asti in rosa 6”, in programma nel mese di maggio, LILT e CONI sono ancora una volta insieme per trasmettere il messaggio della prevenzione attraverso l’acquisizione di buone abitudini di vita, quali il regolare svolgimento dell’attività motoria, esigenza oggi particolarmente sentita dopo tanti mesi di inattività a causa della pandemia.

“Il momento che stiamo vivendo è nuovamente difficile per la terribile guerra in corso in Ucraina e ognuno di noi è e sarà, anche durante l’evento del 12 marzo, vicino con tutto il cuore alla popolazione ucraina, ma è importante riuscire a guardare al futuro anche nei momenti più bui “commentano gli organizzatori dell’iniziativa.

Mantenere il fisico allenato è la migliore medicina per ristabilire buon umore ed equilibrio psicofisico, ma soprattutto per rendere il sistema immunitario più efficiente nel contrastare tutti i tipi di patologie, comprese quelle oncologiche.

L’iniziativa di sabato, che permetterà agli astigiani di svolgere gli esercizi mantenendo le distanze di sicurezza, sarà un vero e proprio momento di rigenerazione fisica per la ripartenza del post pandemia. L’inizio della lezione è fissato alle 15 all’ingresso dello Stadio Comunale, ma già dalle 13 i volontari LILT saranno presenti per le iscrizioni. Sarà possibile effettuare le iscrizioni anche anticipatamente presso la LILT di Asti, via Bonzanigo 32, fino all’11 marzo nel seguente orario: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9 -12.30; martedì e giovedì ore 15-19.

Contributo solidale di iscrizione all’evento: 7 € (5 € ragazzi fino a 18 anni): iscrizione + toppa “Asti in Rosa” + mascherina rosa – 15 €: iscrizione + toppa “Asti in Rosa” + mascherina rosa* + “t-shirt “Asti in Rosa 2020”

Le mascherine rosa sono gentilmente offerte da FEDERFARMA-ASTI. Il ricavato dell’evento servirà a sostenere le iniziative di prevenzione della LILT di Asti. Si raccomanda di portare il proprio tappetino ed un asciugamano per l’allenamento e di indossare abbigliamento sportivo comodo e scarpe da ginnastica.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Informazioni: LILT ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI ASTI ODV, 0141595196 – info@legatumoriasti.it

