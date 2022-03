Rissa davanti alla stazione di Asti, interrogazione del M5S: “Far West in piazza Marconi”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento 5 Stelle di Asti

FAR WEST IN PIAZZA MARCONI CON URLA, BOTTE, LANCIO DI BOTTIGLIE, CASSONETTI DIVELTI E AGGRESSIONI AL GRIDO DI “IO TI AMMAZZO!”. OCCORRE INTERVENIRE SUBITO.

Tutto ciò è quanto accaduto davanti al nostro Consigliere Davide Giargia in pieno centro e sabato pomeriggio fra passanti che arrivavano e partivano dalla città e famiglie con bambini che mangiavano il gelato.

Ovviamente sono state immediatamente avvisate le forze dell’ordine con tanto di ripresa filmata a testimonianza dei gravi episodi che hanno dell’incredibile e rimarcano le gravi carenze di sicurezza ed il crescente degrado nella nostra città ed in particolare di quei luoghi già oggetto di nostra interpellanza.

Zona, quella della Stazione Ferroviaria e del Movicentro dei bus, che comprende anche Corso Matteotti martoriata da spaccio, ubriaconi e prostituzione e non se la passano certo meglio nemmeno le vicine vie Comentina, Guttuari e Cavour ricche di negozi ed esercizi pubblici che cercano eroicamente di sopravvivere nonostante evidenti problemi.

Un ulteriore grande peccato perché, proprio la stazione, dovrebbe essere la cartolina, la prima impressione che diamo della nostra città ai turisti ed alle persone che per svariati motivi decidono di venire a visitarla.

Le colpe di questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti, la stessa amministrazione che nella campagna elettorale di cinque anni fa aveva vinto puntando tutto sulla sicurezza, e sulla chiusura dei campi rom, sul rilancio e lo sviluppo di Asti. Ad oggi a fine mandato i campi sono ancora un enorme problema di degrado, in condizioni disastrose e sicurezza con i roghi nocivi che non accennano a finire, il degrado in una città che a parole ambiva a divenire attrattiva e turistica dilaga, nessun accenno di sviluppo ed anche i negozi del centro sono in grande difficoltà.

La misura è davvero colma, abbiamo presentato urgentemente ulteriore interpellanza in Consiglio Comunale per chiedere a Sindaco ed Amministrazione spiegazioni in merito, per sapere se nella piazza della stazione sono presenti telecamere ed altri sistemi di deterrenza, la cadenza di simili fenomeni ed in quali zone, a che punto è l’istituzione dei vigili di quartiere promessa in campagna elettorale.

Vista la buona stagione a cui andiamo incontro ed il prevedibile maggiore afflusso di cittadini e turisti in zona occorre intervenire subito e garantire sicurezza e tranquillità ai residenti a chi frequenta la città, in particolare chiediamo come primo urgente provvedimento l’istituzione di un presidio fisso o a distanza con la presenza più assidua di un cosiddetto vigile di zona. Non è accettabile assistere a quelle scene mai, ancora meno davanti ai nostri figli in giorni e momenti che dovrebbero essere di svago e tranquillità.

Di seguito il video degli eventi: https://www.facebook.com/1028262346/videos/512871230440698/

Clicca di seguito per l’ –>>interrogazione piazza marconi

Massimo Cerruti – M5S Asti