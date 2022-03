Ripristino delle ferrovie sospese: se ne parla ad Asti in un incontro di Europa Verde

Europa Verde – Verdi Federazione di Asti organizza per sabato 12 marzo alle 10, al Foyer delle Famiglie (via Migliavacca 5 Asti – Sede delle ACLI) una conferenza stampa per discutere di mobilità sostenibile e dell’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.

All’incontro, cui parteciperà anche Paolo Crivelli candidato sindaco della coalizione di Centro Sinistra, sarà presentata la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per il ripristino delle ferrovie sospese.

Interverranno: Fulvio Bellora (Co.M.I.S), Freidiano Dutto (Riapriamo la Chivasso-Asti), Alessandro Mortarino (Forum Salviamo il paesaggio), Angelo Porta (Legambiente Piemonte), Giovanni Currado (Tavolo Tecnico per la Mobilità Sostenibile). Modera Giuseppe Sammatrice (Europa Verde – Verdi Federazione provinciale di Asti).

Di seguito la proposta di legge –>> Proposta di legge popolare Regionale del Piemonte per la mobilità sostenibile e ripristino ferrovie sospese