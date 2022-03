Ripartire dalla propria salute: tutti i servizi di prevenzione e benessere della Farmacia Don Bosco di Asti

La primavera si sta avvicinando, la pandemia ha rallentato la sua morsa, è ora di riprendere in mano la propria vita pensando a prevenzione e benessere, magari cambiando lo stile alimentare per ritornare in forma e ricominciare a prendersi cura di se, dopo due anni in cui la routine è stata messa sottosopra. Non solo salute, anche bellezza: via le mascherine all’aperto, finalmente ci si può dedicare nuovamente alla propria pelle e a qualche coccola meritata.

La Farmacia Don Bosco vi attende in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, con tanti servizi di prevenzione e di cura della persona, sia tradizionali sia nuovissimi, sempre al passo con i tempi e con i prodotti migliori disponibili sul mercato.

Partiamo dalle novità, con l’arrivo in farmacia del metodo KeyLife, per trasformare in energia i grassi in eccesso. Si tratta di un regime alimentare studiato per effettuare una dieta chetogenica e normoproteica, associata ovviamente ad una adeguata attività fisica, con un protocollo validato da importanti società scientifiche italiane ed internazionali, come “Società Italiana di Endocrinologia”, “American Diabetes Association”, “American College of Cardiology, “Associazione Italiana di Dietetica e nutrizione Clinica”, “Società Italiana dell’Obesità” e la “Diabetes Canada”.

Ci sono tre protocolli ed è consigliata per la perdita di massa grassa, intervenendo sui processi metabolici: possono avvicinarsi a questo stile alimentare sia le persone sovrappeso, sia quelle in buona salute, chi ha problemi di insulino-resistenza o sportivi che vogliono migliorare la loro forma fisica. Alla Farmacia Don Bosco sarà effettuata una valutazione per capire la situazione di partenza e gli obiettivi da raggiungere e adattato il protocollo adatto per ogni esigenza. Si possono acquistare le box settimanali con i prodotti KeyLife ideali come pasti sostitutivi e gli integratori, per ritrovare forma e benessere.

Se, invece, avete bisogno di migliorare la qualità del sonno, il 28 marzo ci sarà una giornata dedicata alla Melatonina ESI con sconto del 50% sul prodotto.

Segnatevi già, inoltre, che il 4 aprile, ci sarà, per tutta la giornata, un consulente SOLGAR a disposizione per visite personalizzate e lo sconto del 20% su tutta la linea. Sempre il 4 aprile, al pomeriggio, è possibile prenotarsi per la visita di controllo dei Nei. Ricordate di prenotare servizi e consulenze allo 0141-212846.

Ci sono poi i classici servizi della Farmacia Don Bosco ad attendervi. Di seguito ecco il calendario di alcune giornate dedicate nel mese di marzo, tra prevenzione e cosmesi ma per restare sempre aggiornati delle iniziative e delle promozioni in corso, seguite la pagina Facebook della Farmacia Don Bosco di Asti (per visualizzarla clicca -> QUI).

MARZO:

mercoledì 9 Analisi MOC (al mattino) 10 euro per la prevenzione dell’osteoporosi

lunedì 14 Analisi degli anticorpi Covid (sia per vaccinati, sia per non vaccinati) a 20 euro (al mattino)

martedì 22 Controllo Insufficienza Venosa (al mattino) 10 euro

giovedì 24 Dietologo – Nutrizionista FAP visita in Farmacia, al pomeriggio, costo visita 25 euro.

lunedì 28 Sconto 50% sulla melatonina ESI

GIORNATE COSMESI IN FARMACIA



I servizi della Farmacia Don Bosco non finiscono qui. Per conoscerli tutti la farmacia vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Telefono 0141/212846.