Riparte la ciclofficina della Città di Asti con le classi della Jona per “M’illumino di meno”

Riprende la sua attività la Ciclofficina “LA DUE RUOTE”, laboratorio della bicicletta aperto a tutti gli studenti delle scuole cittadine e lo fa alla grande con una mattinata tutta dedicata alla bici e alla mobilità sostenibile nel grande cortile dell’Enofila.

Spunto della giornata l’evento “M’illumino di meno”, la celebre campagna radiofonica di Radio2, che promuove il risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili.

Quest’anno il motto è “Spegnere, Pedalare, Rinverdire e Migliorare!”, ed è stato lo spunto per allestire nell’ampio cortile dell’Enofila, che ospita la scuola Jona, una bella pista ciclabile con un circuito tecnico dotato di rampe, conetti, segnali stradali, e del severo “vigile” Angelo, per imparare ad andare in bici e a rispettare le regole del codice stradale.

Elena Dugono, referente per il Comune di Asti della Ciclofficina, con la collaborazione dell’Associazione “Sensa Fren”, da anni di supporto al progetto, venerdì 11 marzo ha accompagnato gli studenti delle classi intervenute in una lunga e attiva mattinata, chi per approfondire la conoscenza della bicicletta, chi per imparare perché non ancora capace ad utilizzarla.

Oltre cento studenti delle classi 1^A, 1^B, 1^C e 1^D, hanno partecipato con grande entusiasmo, mettendosi in gioco lungo la pista, provando anche a superare piccoli ostacoli come rampe e discese, facendo la gimcana intorno ai conetti e soprattutto riscoprendo la bellezza di fare attività e movimento all’aria aperta.

Il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore all’Istruzione Elisa Pietragalla, entrambi intervenuti all’evento, sostengono la progettualità del laboratorio della bicicletta “La due ruote” e ringraziano tutti gli insegnanti e gli studenti che scelgono di partecipare a questa particolare attività che mette insieme il valore della mobilità sostenibile, con l’importanza del movimento e dello sport, con l’obiettivo finale della promozione del benessere dei ragazzi.