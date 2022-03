Ricevuto in Municipio ad Asti lo studente del Vercelli Piervittorio Conti

Oggi il Sindaco Maurizio Rasero, insieme ai colleghi della Giunta, ha ricevuto in Municipio Piervittorio Conti, allievo del liceo scientifico Vercelli, accompagnato dal prof. Giovanni Bosco, e recentemente classificatosi al primo posto alle Olimpiadi di Fisica del Piemonte.

Il Sindaco Rasero, nel ringraziare lo studente della visita, si è congratulato per l’ottimo risultato facendogli un grosso “in bocca al lupo” per la gara nazionale che si svolgerà a Senigallia dal 20 al 23 aprile ed augurandogli un brillante futuro ricco di successi sia in campo scolastico che professionale.

Nella foto: il Sindaco, la Giunta, Piervittorio Conti ed il prof. Giovanni Bosco