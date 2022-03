Record di adesioni e di rifiuti raccolti a Puliamo Insieme in provincia di Asti

Sono stati 68 i Comuni della provincia di Asti che hanno aderito a “Puliamo Insieme!” con 3000 volontari (1600 adulti e 1400 bambini) che hanno raccolto 35 tonnellate di rifiuti nello scorso fine settimana. Numeri da record di adesioni ma anche di rifiuti raccolti, che non è di per se un dato di cui andare fieri. Una montagna d’inciviltà fatta di bottiglie di plastica, lattine e bottiglie di vetro, nonché una gran quantità della “new entry” tra gli abbandoni dei più “distratti”: le mascherine. Ma non sono mancati anche mobili, pneumatici, elettrodomestici, frigoriferi e, addirittura, interi autoveicoli.

L’iniziativa è stata coordinata dalla Provincia di Asti, in particolare dall’Ufficio Ambiente, che oltre a occuparsi del coordinamento, ha offerto a tutti una copertura assicurativa, guanti, giubbotti catarifrangenti e la formazione ambientale alle scuole (su richiesta). I manifesti che hanno pubblicizzato l’iniziativa sono stati realizzati e stampati da G.A.I.A. La realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione di tantissimi sindaci sensibili all’importanza dell’iniziativa.

“Non posso che ringraziare da presidente e cittadino per lo straordinario servizio reso alla comunità da una parte sempre più consistente di astigiani, e non solo. Sono certo che grazie a iniziative come “Puliamo Insieme!” crescerà sempre di più la consapevolezza che la bellezza delle nostre terre va preservata con atteggiamenti civili e responsabili. Prima di gettare a terra una cartaccia, se non di peggio, pensiamo a quanto quel gesto sia stupido oltre che dannoso per l’ambiente di cui facciamo parte”, commenta Paolo Lanfranco, presidente della Provincia di Asti.

“Le operazioni hanno visto il supporto di ASP e AGESP per la rimozione dei rifiuti raccolti – precisa il dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Asti, Angelo Marengo – Queste giornate di pulizia servono a sensibilizzare i cittadini sull’importanza del ruolo di ognuno di noi nella causa ambientale“. “Un ringraziamento va ai Sindaci e tutti i volontari che con impegno e grande entusiasmo hanno collaborando “insieme“, trasformando il territorio astigiano in una grande task-force di uomini e mezzi per un territorio consapevole e più pulito”, ha concluso Andrea Gamba, consigliere della Provincia di Asti con delega all’Ambiente.