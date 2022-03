Raccolta solidale per l’Ucraina a Villanova d’Asti

L’Amministrazione Comunale, aderendo al progetto del Sermig, Arsenale della Pace, procederà alla raccolta di una serie di prodotti, presso Palazzo Richetta, venerdì 4 marzo e sabato 5 marzo 2022 dalle ore 8:30 alle ore 12.30, grazie al servizio di volontariato del gruppo di protezione civile del comune di Villanova d’Asti e dei volontari Caritas.

Ci sarà anche la raccolta presso negozi, supermercati e negozi di abbigliamento di Villanova d’Asti aderenti. “Si richiede uno sforzo a tutta la popolazione del nostro territorio, considerando l’evoluzione drammatica della guerra in Ucraina, la quale sta già portando milioni di persone a scappare dai territori di guerra presso le nazioni limitrofe – è l’invito del sindaco Christian Giordano – Prendendo ispirazione dalle parole del filosofo tedesco Kant, mai come ora “La solidarietà del genere umano non è solo un segno bello e nobile, ma una necessità pressante, un ‘essere o non essere’, una questione di vita o di morte”. In questi anni, abbiamo sempre cercato di farci trovare pronti nelle grandi tragedie umanitarie, dai terremoti vissuti in Italia, dal sostegno alle famiglie disagiate, tramite progetto del Sermig o ad altri eventi drammatici capitati in giro per il mondo (Filippine o in Africa), la nostra piccola goccia nel mare vuole essere un messaggio anche di rappresentanza in qualità di amministratori pubblici che devono dare il buon esempio”.

La consegna del ricavato avverrà sabato pomeriggio, da parte dell’assessore Giuliano Margari e del sindaco presso la sede del Sermig, Piazza Borgo Dora, 61.

