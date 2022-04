I roghi di Via Guerra agitano la politica astigiana: “Serve più controllo del territorio”

L’ennesimo rogo in via Guerra accende le polemiche all’interno del mondo politico astigiano. Diverse le prese di posizione su quello che è uno dei problemi più sentiti in città. A gettare ulteriore tensione nella vicenda, la lettera di un esponente dei vigili del fuoco che lamenta come la situazione nel campo rom sia ormai di assoluto degrado.

Ad intervenire sulla questione è Giacomo Sorba, anche lui vigile del fuoco e candidato nella lista Adesso Asti a sostegno di Salvatore Puglisi. “La lettera del collega Canicattì non è solo un accorato appello perché questa Amministrazione possa porre rimedio a questa situazione, ma è soprattutto l’evidenza di come mezzi, uomini e risorse vengano costantemente impegnati in interventi che di eccezionale o imprevedibile non hanno più nulla ma che ormai sono diventati routinari – afferma – siamo consapevoli dei rischi che corriamo, lo abbiamo scelto, ma è insostenibile e inaccettabile che lo si debba fare per chi non ha scrupoli ad accatastare l’inimmaginabile tra cui bombole di gas o peggio ancora acetilene e che durante gli interventi ci sbeffeggia o lancia mattoni contro le autobotti. Un’amministrazione assente ma consapevole del problema dopo che lo ha usato come uno spot elettorale mastodontico ma soprattutto irrealizzabile studiato solo per cavalcare l’onda del malcontento cittadino.

Un’amministrazione sorda visti gli appelli che sono pervenuti non solo da Vigili del Fuoco ma anche dai semplici cittadini residenti in zona stanchi e stufi degli odori prodotti dai roghi. Adesso è il momento davvero di cambiare e di dare in mano a chi lo ha fatto o la fa di mestiere un tema così importante senza dover rincorrere in proclami inutili per acchiappare qualche voto; l’obbiettivo di questa lista e del suo candidato non deve solo garantire la sicurezza dei cittadini astigiani ma anche l’incolumità degli operatori che hanno il compito di farlo”

Non è da meno Giorgio Spata (M5S) che lamenta come da anni l’Amministrazione sia inerte rispetto a questo problema. “Sono anni che combattiamo per portare la legalità all’interno del campo nomadi. Abbiamo presentato un esposto- denuncia verso l’Amministrazione in cui si chiedeva di rispondere per i gravi danni ambientali che comportano i continui roghi appiccati con un grande rischio per la salute pubblica di tutta la cittadinanza”.

La soluzione del problema, secondo i pentastellati non può non passare da una maggiore presenza sul territorio: “Le nostre soluzioni si concentrano principalmente su quattro azioni: telecamere termodinamiche, fototrappole, un presidio fisso in zona e controllo con i droni dell’area. I cittadini di Asti hanno il diritto di vedere garantita la propria salute e non possono esistere, in via Guerra come altrove, terre di nessuno senza alcuna legalità”.