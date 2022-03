“Puliamo insieme!” a Baldichieri fa il pieno di mascherine

Da beni indispensabili per la salute a rifiuto dell’ultima ora: moltissime mascherine anti Covid sono state recuperate dai bambini e ragazzini delle scuole di Baldichieri che hanno animato, sabato mattina, “Puliamo insieme!”.

In centro paese, nell’area della stazione ferroviaria o lungo il Cammino del Conte: non c’è stato luogo, anche se dotato a poca distanza di cestini porta immondizia, che non sia stato segnato dalla presenza dei dispositivi individuali dispersi da chi non rispetta l’ambiente e il decoro.

“Le mascherine – commenta il sindaco Gianluca Forno – si confermano come il rifiuto della nuova era, andate a riempire i sacchi neri insieme ad altri scarti (bottiglie di vetro e di plastica, carta, mozziconi di sigarette, lattine) che, con pochissimo sforzo, si sarebbero potuti separare per la differenziata o essere messi nei cestini. Segno che dobbiamo sensibilizzare maggiormente i cittadini di tutte le età, posto che i giovani, con l’alta partecipazione di sabato, fanno davvero già ben sperare”.

Un centinaio quelli della primaria e della secondaria di primo grado (questi ultimi in orario scolastico) che hanno ripulito il paese da cima a fondo, da piazza Romita – cuore di Baldichieri – alla zona industriale, dal sito dell’ex castello alle aree scolastiche e sportive, dalla stazione a borgo Murati, ai confini con Villafranca. Una classe delle medie si è spinta a Tigliole.

Una decina i docenti che hanno affiancato gli alunni, mentre non sono mancati genitori, volontari della Protezione Civile (sei componenti), il Consiglio Comunale quasi al completo (sette membri su dieci, sindaco compreso). L’intervento di pulizia si è articolato su sette percorsi pianificati in Municipio, il cui camioncino, a fine mattinata, si è riempito totalmente di rifiuti: in totale 3 metri cubi di materiali. Più volte il cantoniere è dovuto intervenire, su segnalazione dei ragazzini, per asportare residui di lavorazioni edilizie, servizi igienici, batterie abbandonati tra il verde.

“Rispetto all’edizione precedente – ricorda Forno – il quantitativo di rifiuti si è mantenuto costante, mentre è di molto salita l’adesione degli scolari: nel nostro piccolo, possiamo parlare di anno record”.

Il Comune ha fornito sacchi e guanti monouso andati ad aggiungersi alle pettorine e ai guanti inviati dalla Provincia, organizzatrice della giornata ecologica. Al termine dolciumi, patatine e bibite, offerti dal supermercato locale, per tutti.