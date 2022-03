Proseguono le promozioni all’insegna della cura della bellezza nei negozi Rava Fava di Asti

Dal 23 marzo al 6 aprile presso i due punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della Favadi Asti è tempo di proposta di cura dei capelli nel periodo primaverile, con cosmesi naturale al 100% bio e da circuito fair trade.

Alla Bottega di via Cavour si prosegue con le filiere Natyr con la presentazione della linea tricologica completamente rinnovata: eco pack per tutte le confezioni con PET e PE riciclato; shampoo, shampoo balsamo e shampoo maschera costituiscono la linea completa per la cura dei nostri capelli.

I prodotti ad altissima biodegradabilità provengono da filiere certificate bio ed equo e solidali: argan e figue de barbarie dal Marocco, karitè e mandorle dal Benin e Palestina, aloe vera e riso dalla Thailandia, tè verde e mate da India e Brasile.

Piccoli produttori riuniti in cooperative con produzioni di eccellenza a cui viene garantito un equo prezzo.

Nello stesso periodo al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 andremo a conoscere un’eccellenza di cosmesi bio toscana: Villa Lodola.

Al confine tra Umbria e Toscana, sulle colline di San Giustino sorge Villa Lodola, circondata da ulivi e da 20 ettari di terreni convertiti alla coltivazione biologica dal 2006. Da un impegno per uno sviluppo sostenibile nasce una linea di cosmesi bioecologica studiata e concepita per prendersi cura della bellezza e del benessere di capelli e corpo nel rispetto della natura e dell’ambiente. I prodotti Villa Lodola sono certificati Eco Bio Cosmesi da Icea. Nella coltivazione non vengono così utilizzate sostanze chimiche di sintesi, né OGM, ma alla difesa delle colture si provvede sia in via preventiva, sia selezionando specie resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione ecologiche. Una parte del terreno convertito ad agricoltura biologica è stato riservato al Centro di Sperimentazione Piante Officinali per la Cosmesi Villa Lodola. È qui che vengono selezionate le differenti piante officinali che poi si utilizzano come ingredienti chiave nei cosmetici della linea.

Anche per questa linea la Cooperativa della Rava e della Fava andrà a presentare shampoo per diversi tipi di capelli, balsamo e maschera tutti rigorosamente a base di erbe officinali.

In questo periodo un invito alla prova: -15% acquistando almeno due prodotti per la cura dei capelli.