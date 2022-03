Prosegue all’insegna di eventi per una primavera di pace il mese di marzo nei punti vendita Rava e Fava

Prosegue anche nella seconda quindicina di marzo l’impegno costante e determinato della Cooperativa Della Rava e Della Fava per progetti concreti di Economia di Pace che camminano insieme al sostegno alla Fondazione Corte delle Madri impegnata nell’emergenza profughi ucraini; spesa sospesa e raccolta di vestiti per i più piccoli nei due punti vendita Rava e Fava di via Cavour 83 e piazza Porta Torino 14.

E proprio sulla pace da questo mese parte alla Bottega di via Cavour 83 il progetto ‘Costruttori di Economia di Pace’ per andare a conoscere e sostenere con la spesa quotidiana cooperative ed organizzazioni in territori in cui sono presenti conflitti: in questa seconda parte di marzo andremo a presentare i datteri, le mandorle ed il cus cus – prodotti arrivati in questi giorni – dalla Palestina, territorio martoriato; in questo difficile contesto il tenace impegno di agricoltori ed artigiani che costruiscono ogni giorno presidi di pace attraverso un lavoro dignitoso.

Dal 15 al 27 marzo è tempo di prenotare l’olio extra vergine di oliva primaverile alla Bottega Altromercato da girare ai produttori di Solidale Italiano di Sicilia, Calabria e Toscana.

Proseguono al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 gli eventi dedicati alla riduzione dell’uso della plastica; sabato 19 marzo presentazione dei detersivi alla spina bio certificati con promo dedicata del 10% su tutte le ricariche.

Per la cosmesi bio ed equa e solidale dal 23 marzo al 6 aprile focus sulla cura dei capelli; in via Cavour sarà presentata Natyr con il nuovo pack di shampoo, balsamo e maschera 100% riciclato e riciclabile mentre al NaturaSì ritorna l’azienda toscana Villa Lodola con cosmesi bio certificata.

Dal 23 marzo al 3 aprile in tutte e due i punti vendita giornate dedicate al tè bio e fair trade dai nostri produttori indiani e dello Sri Lanka in seria difficoltà in questi due anni tra pandemia, scioperi e collasso dei trasporti su nave.

Sabato 26 marzo al NaturaSì giornata dedicata agli Essenziali per Natura, il paniere sociale di oltre 100 prodotti bio per la spesa quotidiana: un grande sforzo di tutta la filiera per garantire un prezzo calmierato tutto l’anno. Una parte del paniere è dedicato anche agli sfusi.

Fino al 20 marzo in Bottega prosegue la promo del 20% su tutti gli zuccheri di canna della filiera etica Altromercato e fino al 19 marzo la Festa del Papà la festeggeremo con la cosmesi sostenibile perchè la cura e la bellezza è una scelta.

Sono stati scelti per i papà: Natyr, Benecos, Lavera e Weleda filiere di alto valore etico ed ambientale.

MARZO 2022 SECONDA QUINDICINA