Prorogata al 10 marzo “Casa Mondo”, la call per giovani creative e creativi piemontesi under 23

Prorogata la call CASA MONDO rivolta a 10 giovani creativi e creative piemontesi under 23 che affiancheranno la compagnia teatrale Babilonia Teatri e cinque artisti di rilievo nazionale in un’indagine sul concetto di casa a partire dai luoghi. I linguaggi artistici coinvolti saranno fotografia, musica, illustrazione, videoart e audiodocumentazione. Scadenza presentazione domande giovedì 10 marzo 2022. Un progetto di Corte Ospitale, Babilonia Teatri e Rete Patric, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

CASA MONDO è un progetto che unisce il centro teatrale La Corte Ospitale di Rubiera (RE), la compagnia Babilonia Teatri e la rete Patric (capofila Comune di Asti) con l’obiettivo di indagare il concetto di casa a partire da luoghi che, agli occhi dei più, casa non sono (casa di riposo, casa-famiglia, carcere, ospedale, strada, centro di accoglienza, dormitori). L’intento è quello di spostare il punto di vista, accogliere e adottare lo sguardo di chi questi luoghi li abita. Vorremmo incontrare, conoscere e parlare con le persone che abitano questi luoghi; conoscere questi luoghi: abitarli, come ospiti, a nostra volta. Il risultato finale sarà uno spettacolo performativo e multidisciplinare di Babilonia Teatri, che debutterà in prima nazionale all’interno di AstiTeatro44 e in cui confluirà l’indagine sociale e artistica sui luoghi che si svolgerà nel territorio di Asti.

L’indagine artistica si svilupperà attraverso lo sguardo di cinque artiste e artisti under 35 di rilevanza nazionale: Elisa Pregnolato per la fotografia, Nadia Pillon per l’illustrazione, Annalisa Zegna, artista video, suono e installazione, Jonel Zanato che si occupa di suono, Daniele Costa per il video, che, in sinergia con due giovani creativi locali, tradurranno artisticamente, ciascuno nel proprio linguaggio, il risultato dell’indagine condotta nei luoghi/casa. Uno psicologo e un urbanista accompagneranno i team artistici nella lettura della ricerca ricavata sul territorio.

Per questo si cercano 10 giovani creativi e creative piemontesi, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, che si occupino di fotografia, musica, illustrazione, videoart o audiodocumentazione, che si affiancheranno ai cinque artisti.

Tra il 14 e il 22 marzo 2022 avrà inizio la ricerca sul territorio che coinvolgerà Babilonia Teatri e i cinque artisti nazionali, affiancati dalle creative e dai creativi locali selezionati che avranno, dunque, la possibilità di partecipare al percorso di indagine artistica negli spazi-casa individuati sul territorio di Asti e di tradurlo poi artisticamente. Tra marzo e maggio 2022 verranno poi realizzate le singole opere artistiche. Le modalità di partecipazione delle figure selezionate in questa fase verranno concordate con ogni singolo artista.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare un documento d’identità, un curriculum (se possibile, con portfolio) e una breve lettera di motivazione entro il 10 marzo 2022 all’indirizzo email casamondo2022@gmail.com

Sono previsti i rimborsi per le spese di viaggio durante il periodo di ricerca.

Il progetto Casa Mondo ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Per informazioni:

La Corte Ospitale

Tel. 0522621133 – casamondo2022@gmail.com

www.corteospitale.org