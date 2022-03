Secondo appuntamento con i consigli degli studenti della 2^A dell’Istituto Professionale “Quintino Sella” di Asti che spiegano internet, i suoi pregi e i suoi pericoli, ai più giovani.

Oggi Gracy, Greta, Iman e Alessia scrivono a Gioele, un bambino che si avvicina al mondo del web, per metterlo in guardia dai rischi che corre se non si comporta nel modo adeguato. Gioele potete essere tutti voi, giovani lettori di ATnewsKids, dunque, leggete con attenzione quello che le ragazze hanno scritto per voi!

E ricordate sempre una cosa fondamentale: “Prima di postare, pensa!”

Caro Gioele,

siamo un quattro ragazze che vorrebbero insegnarti alcune regole per quanto riguarda l’uso sicuro dei social network.

Racconta ai tuoi genitori quello che ti capita in internet.

Non scaricare applicazioni inadatte (se vedi scritto: VIETATO AI MINORI c’è sicuramente qualche buon motivo).

Prima di inserire dati personali chiedi ad un adulto.

Scegli bene la password e conservala solo per te e per i tuoi familiari.

Fai attenzione a chi incontri online, perché puoi entrare in contatto con qualcuno che ha cattive intenzioni.

Non mandare tue foto a persone che hai conosciuto online.

Non sentirti in dovere di aprire un link solo perché te l’ha mandato un amico.

Fai attenzione a quello che pubblichi, cioè pensa prima di postare.

Questi consigli possono essere utili per evitare sofferenze e problemi di vario tipo, magari anche legali, per te e per i tuoi genitori.

Ciao da Gracy, Greta, Iman e Alessia

P.S. Ricorda di chiedere consiglio a qualcuno più grande tutte le volte in cui ti trovi in situazioni che ti fanno sentire a disagio

Continua… Appuntamento tra una settimana con il terzo speciale realizzato dagli alunni di 2^A dell’Istituto Professionale “Q. Sella”!

