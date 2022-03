Prevenzione del tumore alla prostata: l’ASL AT organizza un incontro pubblico e visite gratuite

Due iniziative straordinarie di prevenzione sono in programma nelle prossime settimane nell’Asl AT per sensibilizzare sull’importanza della corretta informazione e della diagnosi precoce del tumore alla prostata.

Gli appuntamenti fanno parte dell’H-Open weekend indetto dalla Fondazione Onda, a cui l’azienda sanitaria ha aderito. L’evento, attraverso servizi gratuiti, esami, visite e colloqui con gli specialisti, consulenze, momenti informativi, ha come obiettivo focalizzare l’attenzione su una patologia che conta ogni anno circa 37.000 nuove diagnosi a livello nazionale e rappresenta il 19% di tutti i tumori maschili.

Sabato 19 marzo, dalle 9,30 alle 12,30, è in programma al Polo Universitario Uni-Astiss un incontro pubblico di divulgazione e di discussione con i cittadini, con la partecipazione dei medici dell’Ospedale di Asti. Gli specialisti tratteranno i temi della diagnosi del carcinoma prostatico, del suo trattamento radioterapico e chirurgico e attraverso l’utilizzo di vecchi e nuovi farmaci dedicati. Al termine delle relazioni è previsto un momento di dibattito e di approfondimento con il pubblico.

Interverranno: il dottor Marcello Tucci, direttore dell’Oncologia, il dottor Matteo Garruso della Radiodiagnostica, il dottor Giovanni Zarrelli, direttore dell’Urologia, la dottoressa Maria Tessa, direttrice della Radioterapia.

L’ingresso è libero, non occorre prenotazione.

Nel mese di aprile si terrà invece una giornata di servizi gratuiti all’Ospedale Cardinal Massaia: una visita urologica, comprensiva di screening e consulenze, con un’équipe multidisciplinare composta da un urologo, un oncologo e un radioterapista e la disponibilità della Radiodiagnostica per eventuali approfondimenti. Data e orario dell’iniziativa saranno definiti e comunicati nei prossimi giorni.