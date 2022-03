Presentato ad Alba il progetto italo-francese “Alcotra – Biodiversità stellata”

Mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 10.30 all’azienda agricola Metilde Villa Bricco Paglieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Biodiversità Stellata / Biodiversité Étoilée” a cura dell’Assessorato al Turismo di Alba.

In linea con il programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra per il periodo 2021/2027, la Città di Alba, unitamente ai partner Commune du Bourget-du-Lac, Ville de La Motte-Servolex, Comune di Cogne e GAL Langhe Roero Leader, guiderà come capofila il progetto “Biodiversità Stellata / Biodiversité Étoilée”, volto alla realizzazione di attività di sensibilizzazione legate alla biodiversità.

I soggetti partner condividono il fatto di essere mete turistiche il cui principale elemento attrattivo è l’aspetto naturalistico del territorio: le colline vitivinicole Unesco per la Città di Alba e il GAL Langhe Roero Leader, il lago per Bourget-du-Lac e La Motte-Servolex e la montagna protetta del Massiccio Gran Paradiso per il comune di Cogne.

La gestione, la tutela e lo sviluppo di queste zone, così come l’attenzione verso la biodiversità in ogni sua forma, sottolineano quanto la preservazione e la valorizzazione dell’ambiente siano elementi caratterizzanti i valori delle comunità locali.

Emanuele Bolla, Assessore al Turismo della Città di Alba dichiara: «Lanciamo oggi da Alba il progetto “Biodiversità Stellata / Biodiversité Étoilée” finanziato con fondi ALCOTRA e lo facciamo con l’orgoglio di essere capofila di un partenariato di qualità. Sarà un percorso di arricchimento reciproco che ci fornisce l’occasione straordinaria di imparare gli uni dagli altri. La nostra comunità può essere orgogliosa di aver promosso questa iniziativa che interessa sia i cittadini, sia i turisti e che avrà certamente impatti di lungo periodo. Siamo particolarmente felici di poter contare su fondi che arrivano dall’Europa che, in questo caso, ha voluto scommettere su un progetto innovativo che mira allo sviluppo futuro».

Considerando inoltre che sui territori in questione vi sono ristoranti stellati particolarmente attenti alla qualità, alla stagionalità e alla provenienza dei loro prodotti, si è deciso di sviluppare il progetto “Biodiversità Stellata / Biodiversité Étoilée” analizzando, prima di tutto, la biodiversità alimentare.

Tenendo conto delle caratteristiche dei territori interessati, della volontà di integrare biodiversità, nutrizione e salute e degli obiettivi del Green Deal Europeo, i partner di “Biodiversità stellata / Biodiversité Étoilée” hanno condiviso che l’obiettivo generale da porre al centro della cooperazione è aumentare la conoscenza del valore della biodiversità per il territorio e per le persone.

L’obiettivo generale è stato poi declinato nei seguenti obiettivi specifici:

– coinvolgere gli attori della filiera della ristorazione e del turismo nella valorizzazione della biodiversità alimentare attraverso la costruzione di nuove reti (pubblico-private) a scala locale e transfrontaliera che condividono obiettivi di sviluppo del territorio;

– accrescere le competenze sulla biodiversità alimentare negli attori della filiera della ristorazione e del turismo;

– responsabilizzare chi vive e visita il territorio sul valore della biodiversità alimentare.