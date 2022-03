Per “Puliamo Insieme” doppio intervento dell’associazione volontari Protezione Civile Città di Asti

Aderendo all’iniziativa “Puliamo insieme” promossa dalla provincia di Asti, questa mattina otto volontari dell’associazione volontari Protezione Civile Città di Asti sono stati impegnati in un doppio intervento di rimozione rifiuti, uno in località Valgera su strada Bergera e l’altro a San Marzanotto Piana lungo i terreni adiacenti il cavalcavia della tangenziale.

In ambedue i luoghi si è riscontrato in quest’ultimo periodo un notevole incremento dell’accumulo di rifiuti.

“A fronte del nostro costante impegno nonché quello dei numerosi ecovolontari che in occasione di iniziative come questa, si adoperano per apportare il proprio contributo, è purtroppo spiacevole dover constatare che gli incivili continuano a farla franca” il commento dell’Associazione sulla propria pagina facebook (https://www.facebook.com/volontariprotezionecivileasti)