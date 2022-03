Passeggiata notturna al Parco Scarrone a Canelli per M’Illumino di meno

Il prossimo 11 marzo, in occasione della diciottesima edizione di M’illumino di Meno, la celebre e partecipata campagna radiofonica dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, lanciata da “Caterpillar” e Rai Radio2 nel lontano 2005, l’Associazione Valle Belbo Pulita odv e l’Associazione Memoria Viva di Canelli odv organizzano la Passeggiata notturna al Parco Scarrone, patrocinata dal Comune di Canelli.

Spegnere, pedalare, rinverdire, migliorare: è questo l’invito che la trasmissione fa ai suoi ascoltatori in occasione dell’edizione di quest’anno. Il silenzio energetico simbolico, quel semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi, hanno messo in pratica in questi 18 anni di campagna, è accompagnato da altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica. La campagna di quest’anno mette al centro il ruolo propositivo e trasformativo della bicicletta e delle piante.

Il ritrovo è fissato alle 20.30 di venerdì 11 marzo nell’isola pedonale di Piazza Cavour, a Canelli. Alle ore 21 ci sarà la partenza a piedi e in bicicletta per il Parco Scarrone, dove sarà possibile passeggiare e osservare la volta stellata grazie al telescopio del Professor Carlo Perfumo. Ci saranno momenti musicali curati dall’Associazione Musicale Zoltan Kodaly, con Michele Marenco alla fisarmonica e Cristiano Tibaldi, direttore della Banda di Canelli, al clarinetto.

Non mancheranno le letture sui temi dell’edizione 2022, senza dimenticare quanto sta accadendo in questo momento nell’Europa Orientale.

Per l’occasione, verranno spente le luci della cassa d’espansione del torrente Belbo, che accoglie il Parco Scarrone, e il Comune di Canelli ridurrà l’illuminazione pubblica. L’intento è quello di promuovere l’idea il risparmio energetico e il rinverdimento contribuiscano a crescere e vivere in un mondo migliore, più sostenibile e più equo, contribuendo al contrasto ai cambiamenti climatici

Le associazioni organizzatrici sono Valle Belbo Pulita Odv e Memoria Viva Canelli Odv, con la partecipazione e la collaborazione di Comune di Canelli (patrocinio), Pedale Canellese Asd, Protezione Civile Canelli, Monferrato Nordic Walking Asd, Associazione Musicale Zoltan Kodaly, Associazione Costigliole Cultura, Unitre Canelli.