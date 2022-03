E’ partita da pochi minuti la Camminata della Ripartenza, organizzata dall’Enasco, l’associazione dei pensionati di Confcommercio, e l’Associazione 50&Più con la partecipazione dei Marciatori Astigiani e gli Ambasciatori dello Sport di Asti.

Questa mattina in più di trecento si sono trovati al campo scuola di Via Gerbi, dopo il saluto del Sindaco Maurizio Rasero e l’esecuzione dell’Inno d’Italia da parte del trombettista astigiano Mauro Pavese. è stata accesa la fiaccola e consegnata da Paolo Cavaglià, speaker ufficiale della manifestazione al primo Tedoforo, Michele Narciso, è poi è stato il via alla camminata da Piero Fassi.

E’ dunque attraverso lo sport che si vuole dare una testimonianza di fiducia e speranza verso il futuro dopo la pandemia e lo si farà anche attraverso un simbolo speciale, una fiamma portata dai tedofori che si daranno il cambio lungo il percorso.La “Camminata della ripartenza” vuole essere una manifestazione collettiva di fiducia e di speranza per il futuro, dopo le difficoltà del Covid-19 che ci ha colpito duramente. La fiamma portata dai Tedofori che si daranno il cambio lungo il percorso è un ulteriore segno di questa fiducia e di questa speranza.

PERCORSO

PRIMA FRAZIONE: Palazzetto dello Sport – piazza Torino – viale Partigiani -piazza Lugano – piazza Vittorio Veneto (ASTI NORD). Qui avverrà il primo cambio di Tedoforo: Angelo Marchione.

SECONDA FRAZIONE: piazza Vittorio Veneto – corso Dante – corso Alfieri (incontro con la Fanfara dei Bersaglieri) – Battistero di San Pietro. (ASTI EST); Secondo cambio di Tedoforo: Mario Gerbi.

TERZA FRAZIONE: Battistero – via Calosso – corso alla Vittoria – portici Palazzo Provincia – piazza Liberta – portici di Corso Einaudi – piazza Marconi (ASTI SUD);Terzo cambio di Tedoforo: Gianfranco Chiaranda.

QUARTA FRAZIONE: piazza Marconi – via Cavour – piazza Statuto (secondo incontro con la Fanfara dei Bersaglieri) – piazza San Secondo-Corso Alfieri – via Goltieri – via Borgnini – Piazza Cattedrale – via Caracciolo – piazza Cairoli Santa Caterina -via Pollenzo – Palazzetto dello Sport via Gerbi (ASTI OVEST).