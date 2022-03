Paper Week Challenge: sarà Asti il miglior Comune riciclatore?

C’è anche GAIA insieme al Comune di Asti nella seconda edizione di Paper Week Challenge organizzata da COMIECO. L’appuntamento si terrà dal 4 al 10 aprile con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sulla raccolta differenziata e il riciclo della carta.

Un appuntamento con i Comuni protagonisti – rappresentati da squadre di cittadini – pronti a contendersi lo scettro di “miglior riciclatore” dimostrando la propria preparazione anche sulle regole che garantiscono la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. Un progetto totalmente digitale, al passo coi tempi per sensibilizzare e fare educazione ambientale. Si tratta di un’attività “formativa” in cui il riciclo della carta si trasforma in un vero e proprio gioco, al quale è bello partecipare ma anche vincere per guadagnarsi i premi in palio (buoni di 100€ da spendere online).

Al gioco possono partecipare singoli cittadini, famiglie, gruppi di volontariato, Associazioni, Scuole. In lizza, oltre ad Asti, ci sono i Comuni di Aosta, Bergamo, Brescia, Bussolengo , Campobasso, Carbonia, Catanzaro, Como, Cuneo, Imperia, Livorno, Macerata, Massafra (TA), Modugno (BA), Monopoli, Olbia, Perugia, Treviso, Varese, Villafranca, Viterbo.

L’iniziativa si inserisce nella consolidata collaborazione tra GAIA e il Consorzio nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base di cellulosa, ma a livello nazionale coinvolge anche Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima, ed ha il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito di COMIECO all’indirizzo https://www.comieco.org/paper-week-challenge-2022/

Fonte immagine https://it.depositphotos.com/